Avrupa Adalet Divanı,AB ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti Reviewed by Momizat on Mar 14 . Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, işyerin Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, işyerin Rating: 0