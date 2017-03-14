Avrupa Adalet Divanı,AB ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti Reviewed by Momizat on . Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, işyerin Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti. Avrupa Adalet Divanı, işyerin Rating: 0
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Avrupa Adalet Divanı,AB ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti

Haber Tarihi:: 14 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, işyerinde başörtüsü yasağıyla ilgili hüküm verdi. Mahkeme, işverenlerin çalışanlarına getirebileceği yasağı onayladı. Böylece Avrupa Adalet Divanı işyerleri çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir.

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