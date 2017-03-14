Avrupa Adalet Divanı,AB ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti
Yüksek mahkeme, Avrupa Birliği ülkelerinde işverenin çalışanları için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti.
Avrupa Adalet Divanı, işyerinde başörtüsü yasağıyla ilgili hüküm verdi. Mahkeme, işverenlerin çalışanlarına getirebileceği yasağı onayladı. Böylece Avrupa Adalet Divanı işyerleri çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilir.