Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, yüzlerce sığınmacıyı etkileyecek bir karar aldı. Avusturya ve Slovenya’nın başvurusuna yönelik olarak ülkelerindeki sığınma taleplerini reddebileceğini kararlaştırdı. Bu kararla birlikte, Avrupa’ya ulaşan sığınmacıların sınır dışı edilme ihtimali doğuyor.

Avusturya ve Slovenya’nın başvurusunu ele alan Avrupa Adalet Divanı, sığınmacı krizinin yaşandığı 2015-2016 yıllarında Avrupa’ya ulaşan yüzlerce insanı etkileyebilecek nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, Avusturya ve Slovenya’nın başvurusuna yönelik olarak bu iki ülkenin ülkelerindeki sığınma taleplerini reddebileceğine hükmedildi.

Karar, Hırvatistan’dan ayrıldıktan sonra iltica başvurusunda bulunan iki Afgan aileyi ve bir Suriyeli üzerinden alındı. Mahkeme, söz konusu kişilerin davasına bakma sorumluluğunun Hırvatistan’a ait olduğuna hükmetti.

AFGAN KARDEŞLERİN BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

Dublin düzenlemesine göre, sığınmacılar ulaştıkları ilk Avrupa Birliği ülkesine iltica başvurusunda bulunmak zorunda. Başvuranlar arasında Avusturya sınırına ulaşan arasında Afgan kız kardeşler, Khadija ve Zainab Jafari kardeşler ve çocukları da vardı. Aile Makedonya üzerinden Avusturya’ya gelmişti. Ülkeye girmelerine izin verildi zira Avusturya’da iltica başvurusu yapmak istediklerini söylediler. Ancak birçok Afgan’ın aksine başvuruları kabul edilmedi.

Avusturyalı yetkililer Dublin düzenlemeleri gereğince, AB’ye giriş noktaları olan Hırvatistan’a geri gönderilmeleri gerektiğine karar verdi. Jaferi kardeşlerin olayı Slovenya’da Suriyeli bir şahsın benzer olayıyla birlikte Avrupa Adalet Mahkemesi’ne taşındı. Çarşamba günü mahkeme, Hırvatistan sınırını geçişlerin Dublin düzenlemesine göre kuraldışı olduğuna hükmetti. Mahkeme, bir AB ülkesinin AB vatandaşı olmayan birine insani nedenler temelinde izin vermesinin, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olmayacağı kararına vardı.

RS-Ajanslar