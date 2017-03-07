Avrupa Adalet Divanı:AB ülkeleri işkenceden kaçanlara vize vermek zorunda değil

Avrupa Adalet Divanı, AB ülkelerinin işkence veya insanlık dışı muamele riskiyle karşı karşıya kalan insanlara sığınmalarını sağlamak için vize vermek zorunda olmadığına hükmetti.

Adalet Divanı’nın bu kararı, AB müktesebatının bu vizelerin verilmesini zorunlu kıldığını söyleyen divan savcılığının geçen ay yaptığı açıklamanın tersi yönünde gerçekleşti.

Dava, Halep’te yaşayan bir ailenin Belçika’daki tanıdıklarının yanına yerleşmek için yaptıkları vize başvurusunun Ekim 2016’da reddedilmesi üzerine başlamıştı.

Mahkemenin bugünkü kararında “AB müktesebatına göre üye devletler ülkelerine sığınma başvurusunda bulunma amacıyla girmek isteyen kişilere vize vermek zorunda değildir. Ülkeler bu konuda iç hukuklarına göre karar verebilir” ifadeleri yer aldı.

‘Kapıları sığınmacılara açar’

Belçika Göç Bakanı Theo Francken, insani krizlerin yaşanmakta olduğu bir dönemde mahkemenin aksi yönde bir karar vermesinin “kapıları sığınmacılara açacağını” söylemişti.

Karar, Avrupa Birliği’nin Akdeniz’den son iki yılda gelen 1.6 milyon göçmen ve sığınmacıyı kabul ettiği bir dönemde verildi.

AB üyeleri bu göç dalgasıyla başa çıkmakta zorlanmış, göçmenlerin hangi ülkelerde kalacağı üzerine anlaşmazlıklar çıkmıştı.

Avrupa Birliği, Ege’den gelen göçmen ve sığınmacıları geri gönderebilmek için Türkiye ile bir geri kabul anlaşması da imzalamıştı.

Bbc