Avrupa Adalet Divanı: AB üyeleri Facebook’tan yasa dışı içerikleri her yerde kaldırmasını isteyebilir
Avrupa Birliği’nin (AB) en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, birlik üyesi ülkelerin, Facebook ve benzeri uygulamalar ile internet sitelerine, yasa dışı sayılan paylaşımları dünyanın her yerinde kaldırması yönünde talimat verebileceğine hükmetti.
Bu platformların benzer içeriklerin de kaldırılması konusunda tek tek başvuru yapılmasını beklemeden harekete geçmesi gerekecek.
Mahkemenin kararı, AB’de yasa dışı ilan edilen paylaşımlar konusunda Facebook’un dünya çapında denetleme yapıp işlem yapmasını gerektiriyor.
Avrupa’da sosyal medya platformlarında nefret söylemleri ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili sıkılaştırılan düzenlemelere ABD’deki teknoloji şirketlerinin de uymasını sağlama bakımından önemli bir adım olarak görülüyor.
Ancak Facebook, bir ülkeye başka yerlerde de içerik sınırlama yetkisi tanınmasının ifade özgürlüğünü ihlal edeceğine inanıyor.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49912579