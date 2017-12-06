Avro Grubu Kıbrıs’ın program sonrası sonuçlarını, 2018 taslak bütçe değerlendirmesini görüştü, Centeno’yu Başkan seçti

Brüksel’de 4 Aralık’ta Kıbrıs ve İspanya’nın kurtarma program sonrası durumlarının değerlendirildiği Eurogroup/ Avro Grubu toplantısından sonra konuşan Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, “Kıbrıs kurtarma programından çıktıktan bir buçuk yıl sonra özellikle büyümede beklentilerin ötesine geçmiştir” dedi.

Dijsselbloem, Kıbrıs’ın makroekonomik ve mali başarısını övdü, çok yüksek miktarda bulunan takipteki kredilerle mücadele edilmesi ve referandum hızının sürmesi gerektiğini, ancak Kıbrıs için genelde çok olumlu bir görünüm olduğunu vurguladı.

Avro Grubu, Komisyon`un, Belçika, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz ve Slovenya için uymama riski taşıyan taslak bütçe planı üzerindeki 18 değerlendirmeyi de gözden geçirdi ve bu üye ülkeleri, gerekli ek tedbirlerdeki risklerin Komisyon tarafından tespit edilebilmesi, 2018 bütçelerinin İstikrar ve Büyüme Anlaşması (SGP) hükümlerine uygunluğunun sağlanması için zamanında düşünmeye davet etti. Avro Grubu bu durumları 2018 baharının başında dikkatle izleyecek ve takibini yapacak.

Komisyonun değerlendirmeleri esasında, Estonya, İrlanda, Kıbrıs, Malta ve Slovakya’nın planlarının 2018’de İstikrar ve Büyüme Anlaşması’na büyük ölçüde uyup uymadığı kıyaslanacak.

Avro Grubu bu üye ülkeleri, ulusal bütçe işlemeleriyle SGP hükümleri arasında uyum sağlamaya da davet etti ve gerekli tedbiri alacakları yönündeki taahhütlerinden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Jeroen Dijsselbloem’a göre, Avro Bölgesi genelinde ekonomik durum iyileşti ve iyileşmeyi sürdürüyor. Her üç ayda bir belirtildiği üzere büyüme tahminlerin yukarı doğru bir eğimle yenileniyor. Büyüme geniş esaslı, güçlü istihdam yaratma şeklinde oluyor ve kamu açıkları tüm üye ülkelerde düşüyor. Ayrıca bir araya toplanan borç düzeyinin hafif bir tempoda olmasına rağmen düşmesi bekleniyor.

Avro Grubu Başkanı, “Ekonominin yeniden yavaşlaması ihtimaline karşı adım atma, ihtiyacımız olan mali alanı yaratma zamanıdır. Şimdi o borç düzeylerini gelecek için mali alan yaratmak için düşürme zamanıdır. Bu, hala durgun olan birçok üye ülke için doğrudur” dedi.

Bu arada Avro Bölgesi bakanları daha önce yaptıkları bir seçimle, 13 Ocak 2018’de görevini üstlenecek olan Mário Centeno’yu Dijsselbloem’in yerine Avro Grubu başkanı seçti.

Şimdiki başkan seçimden sonra yaptığı son basın açıklamasında şöyle dedi:

“Kürsüyü ona vermeden önce, dört mükemmel adayımız olduğunu söylememe izin veriniz. Onlara da buradan aday oldukları, ilgi gösterdikleri, Avro Grubu’nun çalışmalarına taahhütleri ve seçim sürecindeki centilmenlikleri için teşekkür etmek isterim.”