Avro Bölgesinde yıllık bazda inşaat üretimi sabit kaldı

Eurostat 2016 Kasım ayı mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, inşaat üretimi 2015 yılının Kasım ayına kıyasla, Avro Bölgesi’nde sabit kalmaya devam ederken, AB28 %0,2, Kıbrıs’ta ise %1,9 oranında arttı.

2015 Kasım ayına kıyasla, 2016 yılının Kasım ayında, Avro Bölgesi’nde inşaat üretiminin sabit kalmaya devam etmesinin nedeninin kamu projelerinde kaydedilen %2,2 oranındaki artıştan kaynaklandığı ancak konut inşaatlarında %0,6 bir düşüş yaşandığı belirtildi.

AB28 kaydedilen %0,2 oranlık artışın inşaat üretiminin %1,1 artmasından kaynaklandığı, bunun tersine kamu projelerinde %2,1 bir düşüş yaşandığı açıklandı.

Mevcut verilerin bulunduğu üye ülkeler arasında, inşaat üretiminde en yüksek artışlar İsveç (%+ 7,6) ve Hollanda’da (%+ 7,0), en yüksek düşüşler ise Slovenya (%-15,0), Macaristan (%-14,4) ve Romanya’da (%-13,9) görüldü.

Eurostat’a göre, aylık bazda, gerek Avro Bölgesi’nde (EA19), gerekse AB28’de 2016 Ekim ayına kıyasla, Kasım ayında, %0,4 bir artış gözetlendi. Buna göre, inşaat üretimi Avro Bölgesi’nde %0,4 ve AB28’de %0,3 arttı.

2016 Ekim ayına kıyasla Kasım ayında Avro Bölgesi’nde inşaat üretiminde kaydedilen %0,4 oranındaki artış, kamu projelerindeki %1,0 ve inşaatlarda %0,3 oranındaki artışlardan kaynaklandı. AB 28’de, %0,4 artış, kamu projelerinde gözetlenen %1,7 ve inşaatlarda %0,3 artıştan kaynaklandı.

Mevcut veriler bulunan üye ülkeler arasında, inşaat üretiminde en büyük artışlar Slovenya (%+ 9,4), Polonya (%+ 6,7) ve Slovakya’da (%+ 5,7) kaydedildi. Romanya (%-4,1), İsveç (%-1,3), İspanya (%-0,8) ve Fransa’da ise (%-0,2) düşüş ortaya çıktı.