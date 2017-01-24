Avro Bölgesinde yıllık bazda inşaat üretimi sabit kaldı Reviewed by Momizat on . Eurostat 2016 Kasım ayı mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, inşaat üretimi 2015 yılının Kasım ayına kıyasla, Avro Bölgesi'nde sabit kalmaya devam ederken, AB28 Eurostat 2016 Kasım ayı mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, inşaat üretimi 2015 yılının Kasım ayına kıyasla, Avro Bölgesi'nde sabit kalmaya devam ederken, AB28 Rating: 0
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Avro Bölgesinde yıllık bazda inşaat üretimi sabit kaldı

Haber Tarihi:: 24 Ocak 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat 2016 Kasım ayı mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, inşaat üretimi 2015 yılının Kasım ayına kıyasla, Avro Bölgesi’nde sabit kalmaya devam ederken, AB28 %0,2, Kıbrıs’ta ise %1,9 oranında arttı.

2015 Kasım ayına kıyasla, 2016 yılının Kasım ayında, Avro Bölgesi’nde inşaat üretiminin sabit kalmaya devam etmesinin nedeninin kamu projelerinde kaydedilen %2,2 oranındaki artıştan kaynaklandığı ancak konut inşaatlarında %0,6 bir düşüş yaşandığı belirtildi.

AB28 kaydedilen %0,2 oranlık artışın inşaat üretiminin %1,1 artmasından kaynaklandığı, bunun tersine kamu projelerinde %2,1 bir düşüş yaşandığı açıklandı.

Mevcut verilerin bulunduğu üye ülkeler arasında, inşaat üretiminde en yüksek artışlar İsveç (%+ 7,6) ve Hollanda’da (%+ 7,0), en yüksek düşüşler ise Slovenya (%-15,0), Macaristan (%-14,4) ve Romanya’da (%-13,9) görüldü.

Eurostat’a göre, aylık bazda, gerek Avro Bölgesi’nde (EA19), gerekse AB28’de 2016 Ekim ayına kıyasla, Kasım ayında, %0,4 bir artış gözetlendi. Buna göre, inşaat üretimi Avro Bölgesi’nde %0,4 ve AB28’de %0,3 arttı.

2016 Ekim ayına kıyasla Kasım ayında Avro Bölgesi’nde inşaat üretiminde kaydedilen %0,4 oranındaki artış, kamu projelerindeki %1,0 ve inşaatlarda %0,3 oranındaki artışlardan kaynaklandı. AB 28’de, %0,4 artış, kamu projelerinde gözetlenen %1,7 ve inşaatlarda %0,3 artıştan kaynaklandı.

Mevcut veriler bulunan üye ülkeler arasında, inşaat üretiminde en büyük artışlar Slovenya (%+ 9,4), Polonya (%+ 6,7) ve Slovakya’da (%+ 5,7) kaydedildi. Romanya (%-4,1), İsveç (%-1,3), İspanya (%-0,8) ve Fransa’da ise (%-0,2) düşüş ortaya çıktı.

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