Avro Bölgesi’nde iç borçlanma oranı %90,1 oldu

Avro Bölgesi’nde (EA19) 2016’nın üçüncü çeyreği sonunda Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) göre iç borçlanma oranı, 2016’nın ikinci çeyreği sonundaki %91,2 oranıyla karşılaştırıldığında %90,1’e düştü.

Eurostat’a göre GSYH oranına göre Kıbrıs’ta iç borçlanma da 2016’nın ikinci çeyreğinde %107,6 iken 2016’nın üçüncü çeyreğinde üç aylık yüzdelik oranlarında %1,5 artışla %110,6 oldu.

AB28’de söz konusu oran %84,2’den %83,3’e düştü. 2015’in üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında GSYH’ya göre iç borçlanma hem avro bölgesinde (%91,5’ten %90,1’e) hem de AB28’de (%85,9’dan %83,3’e) düştü.

GSYH’ya göre en fazla iç borçlanma 2016’nın üçüncü çeyreğinde %176,9 ile Yunanistan’da, %133,4 ile Portekiz’de ve %132,7 ile İtalya’da, en düşük iç borçlanma da %9,6 ile Estonya’da, %21,5 ile Lüksemburg’da ve %28,7 ile Bulgaristan’da gözlendi.

2015’in üçüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında 2016’nın üçüncü çeyreğinde GSYH’ya göre iç borçlanmada 11 üye ülkede artış, on yedi ülkede düşüş kaydedildi. En yüksek oran %4,4 ile Yunanistan’da, %3,1 ile Litvanya’da, %2,9 ile Portekiz’de ve %2,1 ile Bulgaristan’da, en fazla düşüş de %-8,5 ile İrlanda’da, %-4,3 ile Hollanda’da ve %-3,2 ile Macaristan’da görüldü.