Avro Bölgesi’nde hisseler 12 ayın en yüksek düzeyine ulaştı

Avro Bölgesi’nde imalat faaliyetleriyle ilgili olumlu verilerin açıklanmasından sonra, Avro Bölgesi’nde hisseler pazartesi – birçok açık olan pazarda 2017 yılının ilk ticaret gününde – son 12 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Asya’da tüm temel pazarların ve Britanya ve İsviçre’de de borsaların yeni yıl tatili için kapalı olmalarından dolayı işlem hacminin sınırlı olması, – analistlere göre – istikrarsızlığa neden olabilir. Aynı anda, ABD ve Kanada’da da pazarlar kapalı olmaya devam edecek.

Avro Bölgesi, Euro STOXX 50 blue-chip göstergesi, günün ilk saatlerinde avro bölgesinde %0,5 oranında bir artış gösterirken, bunun 2015 yılının Aralık ayından sonra kaydedilen en yüksek oran olduğu belirtildi.

Pazartesi açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi sorumlu pazarlardaki imalat faaliyetleriyle ilgili (PMI) göstergeler, 2011 yılının Nisan ayında kaydedilen en yüksek orandan sonra, küçülme ve büyüme arasındaki sınırı 50 birim aşarak aralık ayında 54,9 birime ulaştı.

Avro, %0,3 oranında gerileyerek (1,07 dolardan) 1,05 doların altına düştü. Dolar göstergesi, altı büyük para birimine karşı %0,4 oranında değer kazandı.

İtalya’da ana hisse senedi Endeksi, Avrupa’daki ana hisse endeksi karşısında güçlenerek, geçen yılın Ocak ayından sonra en yüksek düzeye ulaştı.

İtalyan FTSE MIB göstergesi 15 Ocak 2016 yılında kaydettiği en yüksek oranı aşarak %1,3 oranında bir artış kaydetti. Alman DAX son 17 ayın en yüksek oranına ulaşarak %0,9 oranında bir yükseliş yakaladı. Buna karşı, Fransız CAC ise son 13 ayın en yüksek düzeyine ulaşarak %0,3 oranında güçlendi.