Avro Bölgesi’nde hane halkı tasarruf oranı 2019’un ilk çeyreğinde % 12,6 oldu

Avro Bölgesi’nde hane halkı tasarruf oranı, 2018’in dördüncü çeyreğindeki %12,1 iken 2019’un ilk çeyreğinde % 12,6’ya ulaştı.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı bölgede hane halkı yatırım oranı da bir önceki çeyrekte %9,2 iken 2019’un ilk çeyreğinde %9,3 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi’nde 2019’un ilk çeyreğinde iş yatırım oranı %23,6 olurken iş kar oranı 2018’in dördüncü çeyreğinde %40,0 iken 2019’ın ilk çeyreğinde %39,8 olarak hesaplandı. Bu oran 2018’in dördüncü çeyreğinde % 40,0 idi.

Hane halk harcamaları tüm üye ülkelerde çoğunlukla ‘ev’le ilgili olurken Estonya, Litvanya ve Romanya bunun dışında kaldı. ‘Yiyecek’ de restoran ve otellerde Kıbrıs ve Malta’da önemli yer tutu.

Kıbrıs için restoran ve oteller toplamın %17,5’yle listenin başında yer alırken onun ardından ev, su, elektrik gaz ve diğer yakıtlar %15,4, yiyecek ve alkolsüz içecekler %13,7, ulaşım %13, diğer mal ve hizmetler %9,0, eğlence ve kültür %6, alkollü içecekler ve sigara %5,6, sağlık %4,9, giyim ve ayakkabı %4,8, mobilya ve ev aletleri %4,4, iletişim %3,0 ve listenin sonunda %2,6 ile eğitim yer aldı.