Avro bölgesinde hane halkı kişi başı gelir 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,7 arttı Reviewed by Momizat on Eki 31 . Avro bölgesinde reel anlamda hane halkı kişi başı gelir, bir önceki çeyrekteki %0,1 artıştan sonra 2017'nin ikinci çeyreğinde %0,7 arttı. Hanehalkı reel kişi ba Avro bölgesinde reel anlamda hane halkı kişi başı gelir, bir önceki çeyrekteki %0,1 artıştan sonra 2017'nin ikinci çeyreğinde %0,7 arttı. Hanehalkı reel kişi ba Rating: 0