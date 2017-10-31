Avro bölgesinde hane halkı kişi başı gelir 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,7 arttı
Avro bölgesinde reel anlamda hane halkı kişi başı gelir, bir önceki çeyrekteki %0,1 artıştan sonra 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,7 arttı.
Hanehalkı reel kişi başı tüketim de 2017’nin ilk çeyreğindeki %0,2lik artışın ardından 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,6 yükseldi.
AB28 hane halkı kişi başı reel gelir de bir önceki çeyrekteki %0,4’lük tırmanıştan sonra 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,9 arttı. Hane halkı kişi başı reel tüketim de, 2017’nin ilk çeyreğindeki durağanlıktan sonra 2017’nin ikinci çeyreğinde %0,5 artış kaydetti.