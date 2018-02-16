Avro Bölgesi’nde 2017’de ticaret fazlalığı 25,4 milyar oldu

Eurostat perşembe günü Avro Bölgesi’nde Aralık 2017 ihracatları ile ilgili ilk değerlendirmelerini yayınlayarak bunların Aralık 2016’ya kıyasla (179,0 milyar) %1,0 artarak 180,7 milyar avroya ulaştığını açıkladı.

Eurostat’ın verilerine göre, diğer ülkelerden ithalat miktarı Aralık 2016’ya (151,4 milyar) kıyasla %2,5 artarak 155,3 milyar avroya ulaştı. Bunun sonucunda, Aralık 2017’de Avro Bölgesi’nde diğer ülkelerle ticaret fazlalığı 25,4 milyar avroya ulaştı. Bu rakam Aralık 2016’da 27,6 milyardı. Avro Bölgesi’nde içinde ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla Aralık 2017’de %2,8 artarak 142,4 milyar avroya ulaştı.

Eurostat’a göre, Kıbrıs’ın ihracat miktarı geçen yıla kıyasla %6 artarak 2,8 milyara ulaştı. Özellikle üye ülkeler arasındaki ihracat miktarı %18 azalarak 1,1 milyar avroya düşerken AB dışında yapılan ihracatlar %29 artarak 1,8 milyar avroya ulaştı. Bu arada, ithalatlar %13 artış kaydederek 8,0 milyara ulaştı. Bunun sonucu olarak, Kıbrıs’ta ticaret dengesi olumsuz bir yön izleyerek -5,1 miyara avroya düştü (bir önceki yıl -4,4), -3,7 AB ile (geçen yıl -3,4 mil.) ve diğer ülkelerle -1,5 milyara düştü.

Eurostat’ın Ocak – Aralık 2017 ile genel verilerine ayrıntılı bakılacak olursak, Avro Bölgesi’nin diğer ülkelere ihracat miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 artarak 2 trilyon 192 milyar 900 milyon avroya ulaştı. İhracat miktarı ise geçen yıla kıyasla %9,7 artarak 1 trilyon 954milyar 800 milyon avroya ulaştı. Sonuç olarak bir önceki yıla kıyasla ticaret fazlalığı 265,2 milyardan 238,1 milyar avroya ulaştı. Avro Bölgesi içinde ticaret miktarı Aralık 2017’de %7,4 artarak 1 trilyon 841 milyar200 milyon avroya ulaştı.

İlk değerlendirmelere göre Aralık 2017’de AB28’de ihracat bir önceki yıla (165,0 milyar) kıyasla %2,7 azalarak 160,6 milyar avroya düştü. İthalatlar ise bir önceki yıla kıyasla %1,4 artarak 146,4 milyar avroya ulaştı. Bu rakam Aralık 2016’da 144,3 milyardı. Bunun sonucunda AB28’de ticaret değerinde 14,3 fazlalık yakalandı. AB28 içinde ticaret bir önceki yıla kıyasla %2,9 artarak 256,2 milyar avroya ulaştı.

Ocak – Aralık 2017’de, AB28’de ihracatlar %7,7 artarak 1 trilyon 878 milyar 500 milyon avroya ulaşırken ithalatlar da bir önceki yıla kıyasla %8,2 artarak 1trilyon 853 milyar 500 milyon avroya çıktı. Bunun sonucunda AB28’de ticarette 25,0 milyar avro fazlalık kaydedildi. AB 28 içinde ticaret bir önceki yıla göre %+ 7,3 artarak 3 trilyon 343 milyar 400 milyon avroya çıktı.