Eurostat’ın yayımladığı verilere göre Avro Bölgesi’nde diğer ülkelere mal ihracatı Haziran 2018’de, Haziran 2017’le karşılaştırıldığında %5,7’lik bir artış kaydederek 198,6 milyar avro oldu. Diğer ülkelerden mal ithalatı da Haziran 2017 ile karşılaştırıldığında %8,6 artışla 162,2 milyar avro iken 176,1 milyar avroya yükseldi.

Bu gelişmeler sonucunda Haziran 2018’de Avro Bölgesi 22,5 milyar avro ticaret fazlası, Kıbrıs 1,9 milyar avro ticaret açığı kaydetti.

Kha