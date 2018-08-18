Avro bölgesi 22.5 milyar avro ticaret fazlası , Kıbrıs 1,9 milyar avro ticaret açığı kaydetti Reviewed by Momizat on . Eurostat'ın yayımladığı verilere göre Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere mal ihracatı Haziran 2018'de, Haziran 2017'le karşılaştırıldığında %5,7'lik bir artış kayd Eurostat'ın yayımladığı verilere göre Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere mal ihracatı Haziran 2018'de, Haziran 2017'le karşılaştırıldığında %5,7'lik bir artış kayd Rating: 0
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Avro bölgesi 22.5 milyar avro ticaret fazlası , Kıbrıs 1,9 milyar avro ticaret açığı kaydetti

Haber Tarihi:: 18 Ağustos 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Eurostat’ın yayımladığı verilere göre Avro Bölgesi’nde diğer ülkelere mal ihracatı Haziran 2018’de, Haziran 2017’le karşılaştırıldığında %5,7’lik bir artış kaydederek 198,6 milyar avro oldu. Diğer ülkelerden mal ithalatı da Haziran 2017 ile karşılaştırıldığında %8,6 artışla 162,2 milyar avro iken 176,1 milyar avroya yükseldi.

Bu gelişmeler sonucunda Haziran 2018’de Avro Bölgesi 22,5 milyar avro ticaret fazlası, Kıbrıs 1,9 milyar avro ticaret açığı kaydetti.

Kha

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