Avro barometre araştırması…”Çok sayıda vatandaşın gözünde, AB’ye ait olmak olumlu olarak kabul ediliyor

Avrupa Parlamentosunun isteği üzerine, Avrupalıların tutumuyla ilgili, Avro barometre tarafından, yapılan son araştırmalara göre, “çok sayıda vatandaşın gözünde, AB`ne ait olmanın olumlu olarak kabul edildiği” ortaya çıktı.

Özellikle, 2007`den sonra ilk defa, Kıbrıs ve Yunanistan`da, AB`ne güvenle ilgili verilerde bir iyileştirme olduğu ortaya çıktı. Avrupalıların tutumu konusundaki araştırmalar, düzenli aralıklarla yapılmaktadır ve 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde yapılan söz konusu araştırma, 27 Nisan Perşembe günü tamamlandı.

Kıbrıs`ta iyileşmede görülen artışın, Yunanistan`a kıyasla daha büyük olduğu (+11 puan) ve ülkelerinin AB`ne katılımı konusunda olumlu görüş ifade edenlerin oranının artık %45`e ulaştığı kaydedildi (%17 olumsuz görüşe karşı).

Yunanistan`daki verilerde de küçük bir yükseliş görülse (+3 puan) de yine bu oran düşük bir düzeyde olmaya devam ediyor (%34-). Bunun yanı sıra, Yunanlılar arasında bu görüşlerde büyük ayrılıklar gözetlenmektedir (%33`ü, AB üyesi olmayı olumsuz bir olgu olarak kabul etmektedir). AB ortalaması ise %57 düzeyindedir.

AB`de, ülkelerinin AB üyesi olmasını olumlu kabul edenlerin oranı %57`ye ulaştı. Bu oranın geçen yıl Eylül ayında yapılan araştırmaya kıyasla dört puan daha yüksek olduğu ve ekonomik krizin başlamasından önce, 2007 (%58) yılı düzeyinde bulunduğu belirtildi. Buna rağmen, bu oran ülkeden ülkeye fark göstermektedir.

Avrupa Parlamentosundan Antonio Tayani, bununla ilgili olarak şunları açıkladı: “AB vatandaşlarının AB `na karşı tutumları konusunda Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan araştırma verileri, 2007 ilk kriz aşamasından sonra, oldukça teşvik edicidir. Avrupa vatandaşları, AB`nin korkularına, – son dönemde, uluslar arası çatışmalar nedeniyle dünyayı güvensiz ve istikrarsız yapan korkularına yanıt vermesini istiyor. Bunu ispat etmek bize, siyasi liderle bağlıdır. Günlük çalışmalarımız ve kararlarımız aracılığıyla, Birliğin, onların günlük yaşantılarını koruyabileceği ve iyileştirebileceği konusunda, onları ikna etmeliyiz”.

Verilere göre, son jeopolitik olaylar temelinde, Arap dünyasında yükselen istikrarsızlık, Rusya ve Çin`in artan etkileri, Brexit ve Donald Trump`ın seçilmesi etkileri vesilesiyle, sorulanların %73`ü bireysel ulusal eylemler yerine, ortak bir Avrupa cevabı tercih ettikleri yanıtı verdiler.

Ayrıca yoğun bir çoğunluk, terör eylemlerine karşı mücadele (%80), işsizlik (%78), çevrenin korunması (%75) ve vergi kaçakçılığı (%74) gibi, bugünkü zorlukların aşılması için AB`ni daha çok şey yapmaya çağırıyor.