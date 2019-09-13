Avramopoulos’tan Türkiye’ye: Mülteci anlaşması baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı (görüntülü haber)

Göç konusunun Avrupa’nın meşruiyeti için önemli bir sınav olduğunu söyleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, euronews’in konuğu oldu.

Avrupa’yı bütünlükçü bir şekilde kapsayacak, kalıcı bir göç stratejisi benimsenmesi gerektiğini söyleyen Avramopoulos, AB – Türkiye Bildirisi olarak bilinen mülteci anlaşmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Avramopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kapıları açma” açıklaması sonrası bütün bu olanların AB-Türkiye ilişkileri için ne anlama geldiğini sorusuna, “AB-Türkiye Bildirisi hayatta kalmalı. Bu iş birliği devam etmeli ve hatta gelecekte daha da derinleşmeli. Ancak diğer yandan, benim gözümde bu iş birliği bir baskı ya da pazarlık aracı olarak kullanılmamalı.” yanıtı verdi.

https://tr.euronews.com/2019/09/11/avramopoulostan-turkiyeye-multeci-anlasmasi-baskiya-da-pazarlik-araci-olarak-kullanilmamal