Atina -Lefkoşa, Avrupa ve uluslararası düzeyde ortak eylemlere karar verdi

Yunanistan Başbakanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü, iki ülke Dışişleri Bakanları Nikos Kotzias ve İoannis Kasoulides`in de hazır bulunduğu ve Atina`da Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras arasında gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Aynı açıklamaya göre, görüşmenin, Kıbrıs konusunda, Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında sürekli koordinasyon çerçevesinde gerçekleştirildiği ve her iki ülkenin Kıbrıs sorununa, BM kararı temelinde, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

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Atina ve Lefkoşa arasında belirli bir ortak eylem kararı alındı

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Chrystodoulides, Atina`da Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras arasında yaklaşık üç saat süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, gerek Avrupa düzeyi, gerekse uluslararası düzeyde ortak eylemlerle ilerletilecek çok özel kararlar alındığını dile getirdi.

Gazetecilere konuşan Chrystodoulides, bunun, etkili, yaratıcı ve son derece yapıcı bir görüşme olduğunu ve esasa yönelik konular ve süreç konusunda mutlak bir fikir birliğine ulaşıldığını dile getirdi.

İstişarelerin her düzeyde devam edeceğini söyleyen Hükümet Sözcüsü, bu girişimlerle, ortak hedefin, Kıbrıs`ın, yabancı garantiler ve askerleri olmadan, modern bir devlet olarak birleşmesi olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Chrystodoulides, gerek Yunanistan Başbakanı, gerekse Anastasiades`in, AB kurumlarının başkanları ile temaslarda bulunacaklarını söyledi. Bugünkü görüşmede alınan belirli kararları ilerletmek amacıyla, Yunanistan Dışişleri Bakanının New York`a, Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides`in ise AB`ne giderek temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Sözcü, “Tsipras ile Erdoğan görüşmesi için şimdilik net bir tarih yok. bekliyoruz” dedi.