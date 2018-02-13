Atina ile Kardak gerilimi! Türk Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Bu gelişmeler yaşanırken Atina’da bir son dakika haberi geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kardak gerilimi için Türk Büyükelçiyi çağırdı.

Kathemerini’nin son dakika haberine göre, Büyükelçi Ege’de yaşanan Kardak gerilimi ile ilgili olarak çağrıldı.

Yunan hükümeti, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye’yi “provokasyon yapmakla” suçluyor.

Yunan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos konuyla ilgili olarak, ‘Yunan hükümetinin Ege Denizi’nde Türkiye ile çarpışmaktan endişelenip endişelenmediği’ sorusuna da, “Durumu çok yakından izliyoruz. Yangına körükle gitmemesi gereken Türkiye’nin davranışlarından rahatsızız” ifadesini kullanmıştı.

KARDAK’TA GERİLİM

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün gece başlayan hareketlilik sürüyor. Bölgeye, saat 14.30’da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botu daha geldi. Türk deniz araçlarının sayısı 11’e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısı da 8’e yükseldi.

Yunanistan’ın Leros Adası’ndan saat 14.45’te, 2 zodyak botla gelen silahlı Yunan askerler ise dikkat çekti. Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası’na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak’a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği görülürken, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu gözlendi.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik tekneleri, Kardak bölgesinde çarpıştı. Kardak bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 703 Nolu Türk Sahil Güvenlik gemisi teknesinin ön tarafı (pruva), Yunan teknesinin arka tarafına (pupa) çarptı. Çarpışmada, Yunan teknesinin zarar gördüğü ve onarılması için Leros Adası’na nakledildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Yunan deniz birliklerinin geçtiğimiz gece 3 bot ile Kardak’a yaklaşma girişimi Türk Sahil Güvenlik ekiplerince önlendi.

Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan botu bölgede görevli Türk Sahil Güvenlik gemisi tarafından engellenmeye çalışırken, bir çarpışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gün içinde bölgede güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Deniz kuvvetlerine ait 2 hücum botu ve 2 sahil güvenlik botu Kardak kayalıkları yakınlarında beklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, 17 Ocak tarihinde yine Kardak bölgesinde bir Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan hücumbotu “Nkiforos” arasında “temas” yaşanmış, iki tekne birbirine sürtmüştü.

Sözcü-Ajanslar