Atina–Ankara Hattında Kardak gerilimi

İçişleri Bakanlığı, Atina–Ankara ilişkilerinde krize neden olmuş Ege Denizi’ndeki Kardak kayalıkları bölgesine ölen askeri personel anısına çelenk atmayı amaçlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un bulunduğu hücumbota engelleme yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama ile Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a “Türk kara sularına izinsiz giriş yapılması” nedeniyle engelleme yapıldığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kammenos’un, elindeki çelengi Türk kara sularındaki Kardak kayalıkları bölgesine çelenk bırakmayı amaçladığı dile getirildi. Açıklamada, “Bakan Kammenos’un çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile geldiği Kardak’a, Sahil Güvenlik ekiplerince yaklaştırılmadı. Yunan heyeti, yapılan ikaz üzerine herhangi bir gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk etti” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir.TSK, ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir” denildi.

Yunan Bakan Kammenos ise, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda söz konusu çelengi Ege Denizi sularına atarken çekilmiş fotoğraf karesi yanı sıra hücumbottan sesleniş yaptığını gösteren kareyi paylaştı. Bakan Kammenos, Türkiye ile yaşanan Kardak krizi sırasında düşen Yunan askeri helikopterde hayatını kaybeden 3 Yunan askeri anısına bölgeye en yakın Yunan adası olan Kalalimnos’ta düzenlenen dini törene de katıldı. Kammenos, Twitter hesabından bu törene ilişkin fotoğraflar da paylaştı. Kammenos, 2015 yılından beri o dönem hava koşullarına bağlı kaza sonucu düştüğü açıklanan helikopter konusunda “Kardak Krizi araştırılacak, bu bir kaza değildi” görüşünü ifade ediyor.

Kardak kayalıkları 22 yıl önce krize yol açmıştı

Yunan Savunma Bakanı Kammenos’un Ege Denizi’ndeki Kardak adlı kayalıklara çelenk bırakma isteği ise, Türkiye–Yunanistan arasında 22 yıl önce yaşanan kriz döneminde hayatını kaybeden 3 Yunan askeri personelini anma amaçlı.

Kardak krizi, 25 Aralık 1995’te “Figen Akat” adlı Türk bayraklı yük gemisinin söz konusu kayalıklara oturmasıyla başlamıştı. Yunanistan’ın söz konusu kayalıklar üzerinde egemenlik iddiasıyla gemiye Yunan Sahil Güvenlik askerleri tarafından Yunan Bayrağı dikilmesi krize neden olmuştu. Türkiye’nin itirazı ve tepkisine rağmen 26 Ocak 1996’da bölgeye en yakın Yunan adalarından Kalalimmos’un o dönemki belediye başkanı ve papazı, Kardak kayalıklarına Yunan bayrağını asınca kriz tırmanmıştı. Bunun üzerine o dönemki Başbakan Tansu Çiller’in 30 Ocak 1996’da askeri operasyon talimatı vermesi üzerine Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT Birliği kayalıklara çıkmıştı. O günlerde Yunan Donanması’nın savunması altındaki kayalıklara SAT Birliği’nce Türk Bayrağı asılmıştı. Buna karşı Yunanistan’ın “HS Hydra” adlı savaş gemisinden havalanan askeri helikopter ise, 3 personeliyle birlikte düşmüştü.

O gece Kardak kayalıklarında yaşananlara ilişkin Yunan gemisi “HS Hydra”dan havalanan askeri Yunan helikopteri düşüş riski üzerine Türk gemisi “TGC Yavuz”un kendi helikopter pistine iniş yapılabileceğini anons ettiği ancak Yunan tarafınca bunun reddedildiği de iddia edilmişti.

Kardak kayalıklarında, Yunan Bayrağı’na karşı Türk Bayrağı da dikilmiş ve her iki ülke askeri kuvvetleri bölgeye yığınak yapmış durumda iken kriz NATO’nun diplomatik müdahalesiyle giderilmişti.

Voa