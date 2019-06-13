Arnavutluk ve K.Makedonya’nın AB Üyelik Müzakereleri Ertelenebilir

Avrupa Birliği (AB) liderleri Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın üyelik müzakerelerinin başlatılmasıyla ilgili görüşmelere hazırlanırken, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk bazı AB liderlerinin müzakerelerin henüz başlatılması taraftarı olmadığına dikkati çekti. Bu yaklaşım hem iki ülkenin liderlerinden hem de müzakerelerin daha fazla geciktirilmemesini tercih eden AB liderlerinden tepki gördü.

Gelecek hafta Brüksel’de düzenlenecek zirvede Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’nın üyelik müzakerelerinin başlatılması ele alınacak. Ancak Çarşamba günü Kuzey Makedonya lideri Stevo Pendarovski’nin yanında konuyla ilgili açıklamada bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Pendarovski’ye hitaben şu ifadeleri kullandı: “Son iki yıldır ülkeniz AB’nin üye adaylarından beklediği tüm doğru siyasal sinyalleri gösterdi. Siz, üzerinize düşen herşeyi yaptınız. Ancak dürüst olmalıyım ki üye ülkelerin tamamı müzakereleri önümüzdeki günlerde başlatma kararı almaya henüz hazır değil.”

28 üyeli Avrupa Birliği’nin (AB) genişletilmesiyle ilgili karar süreçleri özellikle 2004 yılında 10 aday ülkenin birliğe kabul edilmesinin ardından oldukça zorlaştı. Görev süresi bu yıl Ekim ayının sonunda bitecek olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 2014 yılında başkanlığı devraldığında, görevi tamamlanana kadar yeni hiçbir aday ülkenin AB’ye kabul edilmeyeceği vaadinde bulunmuştu.

AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini’yse genişleme konusunda gerekli adımların atılmaması halinde söz konusu aday ülkelerde istikrarın sarsılabileceği ve reformların devam etmeme riski olacağı uyarısında bulunuyor.

Mogherini geçen ay yaptığı açıklamada, “AB olarak her zaman üyelik sürecinin liyakata dayandığını söylüyoruz. Liyakat konusunda olumlu bir durum görüldüğünde bu tasdik edilmeli. Bunu yapmaz ve objektif bir süreçle karşılık vermezsek Avrupa Birliği’nin güvenilirliği sarsılır” dedi.

Adaylık başvuru sürecinin ilk adımı resmi olarak 2006’da başlayan ve 2009 yılında tam resmiyete kavuşan Arnavutluk, 2014 yılından bu yana aday konumunda. Müzakerelerin Haziran ayı içinde yapılacak zirvede başlatılması bekleniyordu.

Diğer taraftan Kuzey Makedonya 2005 yılında AB üye adaylığına resmi olarak uygun görülmüş ancak özellikle ülkenin resmi adıyla ilgili Yunanistan’la yaşadığı uzlaşmazlık süreci baltalayan nedenlerden olmuştu. 2018 yılında, Makedonya’nın isminin resmi olarak Kuzey Makedonya olarak kabul edilmesine yönelik iki ülke arasında yapılan anlaşma, Kuzey Makedonya’nın AB üyelik sürecine de ivme kazandırmış oldu.

Voa