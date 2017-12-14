Arnavutluk AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını istiyor

Brüksel’de Avrupalı yetkikliler ile görüşen Arnavutluk başbakanı Edi Rama AB üyeliği için müzakerelerin bir an önce başlatılmasını talep etti. 2014 yılında Arnavutluk’a resmen aday ülke statüsü verilmişti. Edi Rama Avrupa Birliği’nin bölgede istikrarı korumak amacıyla Balkanlara yoğunlaşması gerektiğini ifade etti:

“Balkanlar önemli bu yüzden farklı bir düzeyde bulunması gerekiyor. Reform yapmayı geride bırakarak daha çok jeostratejik oyuncu olması için çalışmalar yürütümeli. Üyelik müzakerelerinin başlatılmasını istiyoruz zira ilerleme kaydetmek istiyoruz.”

Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için öncelikle yargı sistemi reformu yapılması gerekiyor. Arnavutluk bu kapsamda anayasal reformu onayladı ve savcıları izleme komisyonu oluşturdu.

Ülke yolsuzluk ve rüşvet olayları ile tanınıyor. Arnavutluk’ta organize suç örgütleri de büyük sorun teşkil ediyor zira bölgedeki uyuşturucu üretimini büyük ölçüde kontrol ediyorlar.

İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan ortak operasyonda birçok uyuşturucu tartlaları yok edildi. Arnavutluk başbakanı birkaç hafta önce Avrupa Birliği liderlerinden organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında yardım talep etti:

“Uyuşturucudan teröre her türlü tehdide karşı birlikte çalışmak durumundayız. İlişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Suçlular birbirine ne kadar bağlı ise bizler de bu yönde hareket etmek durumundayız.”

Avrupa Komisyonu önümüzdeki Şubat ayında Balkanlara yönelik stratejisini açıklayacak.

Balkangunlugu.com