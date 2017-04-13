“Arab Center” araştırması…Ortadoğu Halkının Yüzde 38’i Türkiye’yi Tehdit Olarak Görüyor

Bağımsız, kar amacı olmayan “Arab Center-Arap Merkezi” adlı kuruluş tarafından 12 Arap ülkesinde yapılan araştırmanın sonuçları Washington’da kamuoyuyla paylaşıldı.

Araştırma, Cezayir, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, Suudi Arabistan, Sudan ve Tunus’ta yapıldı.

Araştırmanın sonuçları 18,310 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerle ortaya çıktı.

Araştırmada Türkiye’yi ilgilendiren bir bölüm de var. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 38’i Türkiye’yi Arap bölgesinin istikrarına tehdit olarak görüyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’yle birlikte Arap ülkelerine tehdit oluşturan ülkeler listesinde Çin, Fransa, Rusya, İran, Amerika ve İsrail yer aldı.

İsrail yüzde 89 ile Arap bölgesinin istikrarına en fazla tehdit olarak görülen ülke.

Listede Türkiye yüzde 38 ile Arap bölgesinin istikrarına yönelik en az tehdit oluşturan ülke oldu.

Listeye göre Araplar’ın yüzde 39’u Çin’i, yüzde 59’u Fransa’yı, yüzde 69’u Rusya’yı, yüzde 73’ü İran’ı, yüzde 82’si Amerika’yı Arap bölgesinin istikrarına tehdit olarak görüyor.

Araştırmada Türkiye’nin Arap bölgesine yönelik politikasını olumsuz bulanların oranı, yüzde 34 oldu.

Bu oran Amerika içinse yüzde 75.

BITE.. İsrail yüzde 89 ile tek başına bölgede en fazla tehdit olarak görülen ülke. İsrail’i Amerika yüzde 82 ile takip ediyor, Türkiye ve Çin listede yüzde 50’den az tehdit oluşturan iki ülke. Bunun nedeni Çin’in Ortadoğu siyasetine ve güvenliğine taraf olmasının zorluğu. Türkiye ise Ortadoğu’da etkin ve bölgede birçok dostu var.

Araştırmada 2016 yılı itibarıyla IŞİD’e yönelik olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 89 olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların sadece yüzde ikisi IŞİD’e olumlu bakıyor. Yüzde 3’üyse bir yere kadar olumlu baktığını belirtirken, geri kalan yüzde 5 görüş belirtmedi.

Arap Baharı da araştırmada önemli bir yer tuttu. Buna göre Araplar’ın yüzde 45’i Arap Baharı’nın amaçlarına ulaşacağına inanırken, yüzde 39’u başarısız olduğunu düşünüyor.

Araştırmada dikkat çeken bir başka sonuç da halkın dinin politikadan ayrılmasına verdiği destek. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 53’ü ‘eğer din politikadan ayrılırsa ülkem için daha iyi olur’ görüşünü dile getirdi.

Buna karşı çıkanların oranı ise yüzde 41’de kaldı.

Araştırma kapsamındaki ülkelerde katılımcılara yargıyla ilgili düşünceleri de soruldu.

Katılımcıların sadece yüzde 24’ü uluslararası normlarda hukukun üstünlüğünün ülkelerinde de uygulandığı görüşünü dile getirdi.

Halkın önemli bir kısmının demokrasiden yana olduğu görüldü. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 77’si ülkeleri için demokrasinin iyi bir yönetim şekli olduğunu belirtiyor.

Araştırmada yer alan “en fazla hangi kuruma güveniyorsunuz” sorusuna açık ara “ordu” cevabı birinci geliyor.

Katılımcıların yüzde 87’si en fazla orduya güvendiğini belirtti.

Voa