AP üyesi Rum parlamenter Silikiotis: “Türkiye’nin AB katılım süreci Kıbrıs’tan geçiyor” Reviewed by Momizat on . AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili ko AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili ko Rating: 0
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AP üyesi Rum parlamenter Silikiotis: “Türkiye’nin AB katılım süreci Kıbrıs’tan geçiyor”

Haber Tarihi:: 07 Temmuz 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili konuşmasında “Türkiye’nin AB katılım sürecinin Kıbrıs’tan geçtiğini” iddia ettiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi, Silikiotis’in dün AP Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili konuşmasını “Tezimiz nettir. Türkiye’nin katılım süreci, Türkiye’nin demokratikleşmesi aynı zamanda Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin hayata geçirilmesinden geçiyor” ifadesiyle tamamladığını yazdı.

Gazete, Silikiotis’in konuşmasında “AB’yi Kıbrıs’la ilgili olarak Ankara’ya baskı yapmaya çağırdığını” da ekledi.

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