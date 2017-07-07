AP üyesi Rum parlamenter Silikiotis: “Türkiye’nin AB katılım süreci Kıbrıs’tan geçiyor” Reviewed by Momizat on Tem 07 . AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili ko AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinden Neoklis Silikiotis’in, dün Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunulan Türkiye ilerleme raporuyla ilgili ko Rating: 0