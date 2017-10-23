AP üyesi Christoforou: Avrupa Parlamentosu Hıristitan Demokrat Grubunun ‘Kıbrıs’la ilgili desteği ‘tam’

Avrupa Parlamentosu Hıristtan Demokrat Grubu üytesi Kıbrıslı Rum Lefteris Christoforou, Avrupa Birliği değerinin Kıbrıs için paha biçilmez olduğunu belirtti; Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da ne zaman sorulsa Avrupa Parlamentosu düzeyinde siyasi grubunun Kıbrıs’la ilgili desteğinin ‘tam’ olduğunu vurguladı.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen bir seminer kapsamında dün Kıbrıslı gazetecilerle bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Christoforou, AB fonları alma olasılıklarından da söz etti; birçok fırsat bulunduğunu söyledi ve bunların birçoğunu almanın kendi ellerinde olduğunu bildirdi.

Christoforou, Kıbrıs milletvekillerinin Avrupa Parlamentosunda bulunmalarına da değindi sadece altı kişi olduklarını ve 700 kişi arasında yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını, ancak konunun bu olmadığını söyledi.

“Ancak ben bir Alman veya bir Britanya milletvekili gibi haklarım ve yükümlülüklerim olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşan Lefteris Christoforou, bir milletvekilinin dönemi içerisinde başarılı olabilmesinin sağladığı güvene bağlı olduğunu, birliğin zaman içinde olabileceğini, bunun için güvenli çalışma yapmanın esas olduğunu ifade etti.

Kendi siyasi partisi: Avrupa Halkın Partisi’nden de söz eden Christoforou, Kıbrıs’la ilgili size temin edebilirim ki ne zaman yardım gerekse hem parti lideri Weber hem bütün üyelerin bu desteği tam verdiklerini belirtti.

Lefteris Christoforou, Avrupa Halkın Partisi’nin yıllar boyunca her zaman konuları Türkiye ve Kıbrıs’la bağlantılandırdığını kaydetti.

Christoforou, Avrupa Parlamentosu konusunda da, sekiz değişik siyasi gruptan 751 milletvekilinin Kıbrıs sorununa, BM kararları, AB değer ve ilkeleri temelinde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde çözüm üzerinde görüş birliği sağlamalarını takdir ettiğini belirtti, Kıbrıs’ta hala AB’nin kendilerini desteklemediği yönünde şikâyetler olduğuna işaret etti.

Milletvekili Christoforou, Avrupa Birliği üyesi bir devlet olmanın gerektiği kadar takdir edilmediği görüşünü dile getirerek, çünkü bunun “çantada keklik” görüldüğünü söyledi ve “Eğer Kıbrıs Avrupa Birliği üyesi olmasaydı bu bir trajedi olurdu” dedi.

Bunun değerinin paha biçilmez olduğuna dikkat çeken Christoforou, insanların bunu ancak bloğun dışında olduklarında anlayabileceklerini vurguladı.