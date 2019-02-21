AP Seçimlerinde Aşırı Sağ Rüzgar Beklenmiyor

AB üyesi 27 ülkede, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, son yıllarda yükselen popülist ve aşırı sağ partilerin nasıl bir ilerleme göstereceği merak konusu.

Seçimlerde, popülist ve aşırı sağ partilerin sandalye sayısını arttırması ve Avrupa Parlamentosu’nun hiç olmadığı kadar parçalı dağılıma sahip olması bekleniyor. Ancak aşırı sağ, ırkçı ve AB karşıtı partilerin, ilerlemeye rağmen, parlamentonun ilk grubu olma hedeflerini de gerçekleşmeyeceği belirtiliyor.

Kantar araştırma şirketinin son anketi, 705 sandalyeye sahip AP içinde, hiçbir grubun 200’den fazla sandalye sayısına sahip olamayacağını ortaya koydu. Anket, seçimlerde korkulduğu gibi aşırı sağ ve popülist bir rüzgarın esmeyeceğini öngörüsünde de bulundu.

AP’nin geleneksel en büyük grubu olan, halen 217 sandalyeye sahip, muhafazakar sağ Avrupa Halk Partisi, (Parti Populaire Européen- PPE), yine birinci parti oluyor, ancak 183 milletvekili çıkarıyor. Bu rakamlar daha önce aynı araştırmayı yürüten Poll Of Polls adlı araştırma şirketini doğruluyor. Poll of Polls tarafından yapılan anket, partinin 177 sandalye sayısına kadar gerileyeceğini göstermişti.

AP’nin mevcut yapısında Avrupa Halk Partisi’nin ardından ikinci grup olan merkez sol Sosyal Demokrat grubun 186 olan sandalye sayısı, Kantar’ın araştırmasına göre 135’e geriliyor. Poll of Polls’un anketinde bu rakam 133 olarak tahmin edilmişti.

Fransa’dan iktidar partisi Republique en Marche/Cumhuriyet’e Yürüyüş Hareketi’nin (LAREM) Avrupa Parlamentosu’ndaki Liberal Demokrat gruba 20 milletvekili taşıması sonucu 95 sandalye yükselerek 3’üncü grup olması öngörülüyor.

Marine Le Pen’in partisi RN’in etrafında kurulan Özgürlükler ve Uluslar Avrupası Grubu ENL’in, milletvekili sayısını 6’dan 27’ye çıkarması beklenen Matteo Salvini’nin partisi İtalyan Ligua ile Alman aşırı sağ parti AfD’nin 15 kadar milletvekili göndermesi ile AP’nin dördüncü grubu olabileceği belirleniyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda AP’den 50 sandalye azalacak. AB karşıtı İngiliz parti UKİP’in de ayrılmasıyla, Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu ECR’nin milletvekili sayısının 43’e gerilemesi bekleniyor. Yeşiller, Radikal Sol ve Aşırı sağ grupların da 50’şer sandalye çıkartacağı tahmin ediliyor.

Yeni ittifaklar gündemde

Seçimlerden sonra, bazı partiler AP içinde yeni ittifaklar kurmak için kulis faaliyetlerine başladı bile. Polonya’nın ECR üyesi iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), Avrupa Halk Partisi grubuna katılmak için zorlu bir kulis faaliyeti yürütüyor. İtalya’da iktidarda olan iki partiden Matteo Salvini’nin Ligua partisi ECR’e girmek için, Luigi Di Maio’nun partisi 5 Yıldız da Yeşiller grubuna girmeye çalışıyor.

Aşırı sağ grubun önemli sayıda milletvekili çıkarması beklenen Fransa’da, Marine Le Pen’in partisi Ulusal Bütünleşme (RN) hareketinin 21, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu ve ilk kez seçimlere katılacak olan Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi’nin (LAREM) merkez partileri ile koalisyonunun 20, ana muhalefet sağ parti Cumhuriyetçiler’in (LR) 11, radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise – LFI) hareketinin 8, Yeşiller’in (Europe Ecologie et Les Verts) 7, egemenlikçi Ayağa Kalk Fransa (Debout La France – DLF)’nın 7, Sosyalist Parti’nin (PS) ise 5 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Aşırı sağ aritmetik değil politik zafer kazanabilir

Liberal düşünce kuruluşu Dış İlişkiler için Avrupa Konseyi ECFR’in yaptığı bir araştırma, Avrupa’da son iki yıldır konuşulan aşırı sağ ve popülist partilerin AP içinde salt çoğunluğu oluşturmak için gereken 353 sandalye sayısına sahip olarak, birinci grubu oluşturma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada, Yunanistan’ın neo-Nazi partisi Altın Şafak’tan, İtalyan popülist 5 Yıldız hareketine ve Fransız aşırı sağ partilerine kadar AB içindeki tüm partilerin ancak 132 sandalye sayısına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bugün PPE içinde yer alan Macar Başbakan Victor Orban’ın partisi Fidesz ile Polonyalı PiS’nin bu gruba katılması sandalye sayısını ancak 197’ye çıkarabilecek.

AB’de yeni bir atmosfer

ECFR, aşırı sağ partilerin böyle bir rakama ulaşmasının aritmetik bir zafer olmasa da, politik bir zafer olarak yorumlanabileceğini vurguluyor. Ancak AB açısından başka bir tehlikeye dikkat çeken ECFR, radikal sol parti içindeki Euroseptik milletvekilleri ile AB karşıtlarının Parlamento içinde 3’te 1 çoğunluğa ulaşabileceğini belirtiyor. Bu da, AB içindeki “dış ticaret anlaşmaları, AB savunması, Schengen sınırları” gibi konularda sert tartışma ve direnişin yaşanacağının habercisi. Üstelik, AB içindeki bir üye ülkenin cezalandırılması için gereken 3’te 2 çoğunluğa ulaşmaktan da uzaklar. Ancak AB’nin tüm üye ülkeleri bir araya getiren organı Avrupa Konseyi’nde kararlar oy birliği ile alınıyor ve Avrupa karşıtları burada alınan kararlar üzerinde etkili olabilirler.

Rakamların ortaya koyduğu bir başka gerçek de, uzun yıllar AP’de çoğunluğu elinde tutan geleneksel gruplar muhafazakar PPE ve merkez sol Sosyal Demokrat Grup, birlikte çoğunluğu elinde tutma özelliğini kaybediyor. İki Grup birlikte, AB Komisyonu’nun başına Jean-Claude Juncker’i seçmişti. Yeni dönemde Liberaller ya da Yeşiller ile ittifak yapmak zorunda kalacaklar.

https://www.amerikaninsesi.com/a/ap-secimlerinde-asiri-sag-ruzgar-beklenmiyor/4794563.html