AP seçimleri öncesinde Facebook yalan haberle nasıl mücadele ediyor?

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde sosyal medyada yayılan yalan haberlerin seçmenlerin siyasi görüşlerini etkilemesinden kaygı duyuluyor. Peki Facebook, yalan haberle mücadele için ne yapıyor?

Sosyal paylaşım ağı Facebook’ta “Reconquista Nordschwaben” adlı kullanıcı, 10 Nisan’da Yeşiller partisinin Donauwörth kentindeki bürosundan olduğunu belirttiği fotoğraflar paylaştı. “Yeşiller 2019 Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasını özgün bir şekilde başlattı” yazan paylaşımda, Yeşiller bürosunun camlarında asılı seçim afişleri görülüyordu. Afişlerin birinde, “Nazilere karşı her yöntemle mücadele” bir diğerinde ise “Beyaz, Alman adama ölüm” yazıları göze çarpıyordu. Elbette, bu afişler sahteydi. Yeşilleri karalamak, seçmenlerini tereddüte düşürmek için hazırlanmıştı. Afişler, büronun camlarından hemen indirildi. Ancak, “Reconquista Nordschwaben” adlı kullanıcının paylaşımını internette bulmak hâlâ mümkün.

Bunu kim yeniden paylaşmak isterse, bağımsız araştırma girişimi Correctiv ve Alman haber ajansı dpa’nın bilgi doğrulama servisinden, paylaşımdaki bilgilerin doğruluğu konusunda çekinceler olduğuna dair bir uyarı alıyor. Facebook’un verdiği bilgilere göre, Correctiv ve dpa-Faktencheck, sosyal paylaşım ağında kuşku uyandıran içerikleri inceleyen ve sayısı Avrupa’da 40’ı aşan partnerler arasında yer alıyor.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Donauwörth kentinden Yeşillere ilişkin bu yalan haber, sayısız örnekten sadece biri. Bu yalan haberler, vatandaşların siyasi görüşlerini kasıtlı bir şekilde etkilemeye çalışıyor. Bunların gerçekten ne kadar etkili olduğu konusunda ise kayda değer bulgular bulunmuyor. Ama en azından seçimlerin böyle kasıtlı kampanyalardan etkilenebileceği göz ardı edilmiyor.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan ülkelerin vatandaşları, yaklaşık dört hafta sonra Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. AP’de çok sayıda önemli karar alınacağı için, seçimlerin AB’nin geleceğine yön vereceği söylenebilir. Milyonlarca Avrupalı tarafından kullanılan Facebook’a ait platformlar yalan haberlerin odağında yer alıyor.

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