AP Milletvekili Kostas Mavridis,ayin yasağı AB Komisyonu’na Bildirildi Reviewed by Momizat on . DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde yapılacak ayinin yasaklanması hakkında DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde yapılacak ayinin yasaklanması hakkında Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Manşet » AP Milletvekili Kostas Mavridis,ayin yasağı AB Komisyonu’na Bildirildi

AP Milletvekili Kostas Mavridis,ayin yasağı AB Komisyonu’na Bildirildi

Haber Tarihi:: 14 Nisan 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Mağusa’daki “Ay.Yeorgios Eksorinos Kilisesi”nde yapılacak ayinin yasaklanması hakkında AB Komisyonu’na mektup gönderdiği bildirildi.

Simerini gazetesi, “Akıncı, Ayinin Yasaklanmasına Karşı Çıkıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, ayinin, geleneksel-dini özelliğe sahip olduğuna ve 2013 yılından beri yapıldığına vurgu yaptı.

Habere göre, Mavridis, ayinin yasaklanması kararının, KKTC makamları tarafından, müzakerelerin yeniden başladığı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, iki toplum arasındaki güvenin takviye edilmesi için Güven Yaratıcı Önlemler’in ileriye götürülmesini desteklediği bir dönemde alındığını vurguladı.

Gazete ayrıca, Akıncı’nın, Sözcü Barış Burcu aracılığıyla yaptığı, “Ay. Yeorgios Eksorinos Kilisesi”ndeki ayinin yasaklanmasının yanlış bulduğuna” dair açıklamasını da aktardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Akıncı, Haklı Göstermeye Çalıştı”; Haravgi gazetesi: “Akıncı Eksorinos’taki Ayinle İlgili Görüş Belirtti”; Alithia gazetesi: “Akıncı Farklı Görüşte”; Politis gazetesi: “Yasaklama Yanlış”.

Tak

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top