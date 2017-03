AP Başkanı Tajani Polonya milletvekilinin eşitlik karşıtı açıklamalarına uygulanacak yaptırımları açıkladı (english)

Avrupa Parlamentosu AP Başkanı Antonio Tajani, Polonya milletvekili Janusz Korwin-Mikke’ye uygulanacak yaptırımları açıkladı. Milletvekili kadınların daha az akıllı oldukları için erkeklerden daha az para kazanabileceklerini söylemişti.

Strasburg’daki toplantıda konuşan Tajani, Polonya milletvekilinin 30 gün meclis üyeliği ödeneğini alamayacağını ve 10 gün Avrupa Parlamentosu faaliyetlerinin askıya alınacağını duyurdu. Janusz Korwin-Mikke’nin ayrıca bir heyet üyesi olarak parlamentolar arası veya diğer forumlarda bugünden itibaren bir yıl süreyle Avrupa Parlamentosu’nu temsil etmesi de yasaklandı.

Karar milletvekillerine duyurulduğunu, yaptırımların Avrupa Parlamentosu’nun içtüzüğünün 166. maddesine uygun olduğunu belirten Tajani, Korwin-Mikke’nin açıklamalarının kurulun ilkelerini ihlal ettiğini kaydetti.

AP Başkanı Polonya milletvekilinin kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Polonya milletvekili Janusz Korwin-Mikke`nin kadınlarla ilgili `onur kırıcı sözlerinden` dolayı onun adına bütün kadınlardan özür diledi.

Strasbourg`da pazartesi günü Mart toplantılarının açılışında konuşan Tajani, konuyla ilgili soruşturma tamamlanır tamamlanmaz `açıklamanın önemine göre olacak` cezayı açıklayacağını bildirdi.

“Benzeri bir davranışa müsamaha gösteremem” diyen Antonio Tajani, Korwin-Mikke`nin bütün kadınlara hakaret ederek kabul edilmez biçimde cinsiyet eşitliğine saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Polonya milletvekili, “kadınlar erkeklerden daha az akıllı oldukları için daha az para kazanmaları uygundur” demişti.

European Parliament President, Antonio Tajani, imposes sanctions unprecedented in severity on MEP who offended women

Strasbourg, 14 March 2017

President Tajani opened the voting session of the European Parliament in Strasbourg announcing the decision to punish Janusz Korwin-Mikke MEP for his declarations against gender equality.

President Tajani imposed sanctions unprecedented in severity: the Member will forfeit the daily subsistence allowance for thirty days, will be suspended from parliamentary activities for ten days and be prohibited from representing the Parliament for one year.

The severity of punishment is commensurate with the gravity of the offence. All women were offended with an attack on gender equality during the course of a debate in plenary chaired by a woman on a subject related to women.

President Tajani declared:

“I will not tolerate such behaviour, in particular when it comes from someone who is expected to discharge his duties as a representative of the peoples of Europe with due dignity. By offending all women, the MEP displayed contempt for our most fundamental values.

It is because of this that I immediately opened an inquiry into the matter that I brought to a swift conclusion, imposing a penalty commensurate with the gravity of the offence.”

The President also wanted to extend his apologies to anyone who was hurt or offended by the MEP’s outburst, emphasising that such behaviour will never be permitted.

