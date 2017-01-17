Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu başkanı oldu

Avrupa Parlamentosu seçiminin ilk üç turunda adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Basit çoğunluğun yeterli olacağı dördüncü turda favori isim muhafazakarların adayı Antonio Tajani ipi göğüsledi.

Avrupa Parlamentosu başkanlık seçiminin üçüncü turunda da adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için dördüncü tura geçildi. Dörcüncü turda son turda en fazla oyu alan Antonio Tajani ile Gianni Pittella arasında seçim yapıldı. En fazla oyu alan aday Tajani 351 (Pitella 282) başkan seçildi.

Seçimde ilk üç turda muhafazakar Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı İtalyan Antonio Tajani en fazla oyu alan isim oldu. Tajani’yi Sosyal Demokratların adayı Gianni Pittella izledi.

Belçikalı liberal politikacı Guy Verhofstadt bu sabah adaylığını geri çekerek, 68 vekilden oluşan Liberal Parlamento Grubu’nu Avrupa Halk Partisi’nin adayı Tajani’yi desteklemeye çağırmıştı. Ayrıca liberaller ile Avrupa Halk Partisi Parlamento Grubu geri kalan yasama döneminde işbirliğine gitmeyi kararlaştırdı. Her iki grubun yazılı açıklamasında, “Birçok kanattan milliyetçi ve popülistler AB’ni içten ve dıştan tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı Avrupa yanlısı bir koalisyon gerekli” denildi.

AP yönetmelikleri uyarınca aday mutlak çoğunluk oylarını aldığı anda ilk turda seçilmiş oluyor. Bunun için Tajani ve Pittella’nın diğer AP gruplarının adaylarını geri çekmesine ve bu iki adaydan birini desteklemesine ihtiyacı var. Mutlak çoğunluk üç turda sağlanamazsa o zaman en yüksek oy oranına sahip iki aday arasında seçim yapılması öngörülüyor ve bu seçimde basit çoğunluk yeterli oluyor.

Avrupa Halk Partisi (EVP) 210 vekil ile Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubunu oluşturuyor. Sosyal Demokratlar 189 vekil ile ikinci sırayı alıyor. AP toplam 751 sandalyeye sahip. Avrupa Parlamentosu’nun halihazırdaki Sosyal Demokrat Başkanı Martin Schulz başkanlığa tekrar adaylığını koymayacağını açıklamıştı. Schulz ülkesi Almanya’da siyaset hayatını sürdürecek.

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AP’nin yeni başkanı Antonio Tajani

Muhafazakarların adayı Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu seçimlerinin dördüncü turunda en fazla oyu alarak yeni başkan seçildi.

AP’de üçüncü turda adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için dördüncü tur yapıldı. Seçimlerde son turda en fazla oyu alan Antonio Tajani ile Sosyal Demokrat aday Gianni Pittella yarıştı. Tajani, son turda da rakibinden daha fazla oy alarak Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı olmaya hak kazandı. Tajani 351 oy alırken, Pittella’ya destek veren parlamenter sayısı 282’de kaldı.

Belçikalı liberal politikacı Guy Verhofstadt adaylığını geri çekerek, 68 vekilden oluşan Liberal Parlamento Grubu’nu Avrupa Halk Partisi’nin adayı Tajani’yi desteklemeye çağırmıştı. Ayrıca liberaller ile Avrupa Halk Partisi Parlamento Grubu geri kalan yasama döneminde işbirliğine gitmeyi kararlaştırdı. Her iki grubun yazılı açıklamasında, “Birçok kanattan milliyetçi ve popülistler AB’yi içten ve dıştan tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı Avrupa yanlısı bir koalisyon gerekli” ifadesine yer verilmişti.

Avrupa Halk Partisi (EVP) 210 vekil ile Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubunu oluşturuyor. Sosyal Demokratlar 189 vekil ile ikinci sırayı alıyor. AP toplam 751 sandalyeye sahip.

Tajani kim?

AP’nin müstakbel başkanı 63 yaşındaki Antonio Tajani 2002 yılından bu yana Hristiyan Demokratlarla diğer muhafazakar partilerin dahil olduğu Avrupa Halk Partisi (EVP) Grubu‘nun Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. 1994 yılından bu yana parlamentoda milletvekili olan Tajani siyasi kariyeri öncesinde hukuk okudu, ardından birkaç yıl gazeteci olarak çalıştı. İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi’ye çok yakın bir isim olarak tanınıyor. Berlusconi ile birlikte Forza İtalya partisinin kurucularından biri. Avrupa Parlamentosu milletvekili seçilene dek Berlusconi’nin sözcülerinden biriydi.

Ana dili İtalyanca’nın yanı sıra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca da bilen Tajani parlamentoda dış ve güvenlik politikaları komisyonlarında da görev yaptı. 2014 Mart’ından bu yana AP’nin 14 başkan yardımcısından biri.

Tajani AB‘nin Ulaştırma ve Sanayi’den sorumlu temsilcisi olarak görev yaptığı sırada Volkswagen ve diğer otomobil şirketlerinde dizel otomobillerle ilgili emisyon skandalı patlak vermişti. Wirtschaftswoche adlı ekonomi dergisinde yayımlanan bir haberde Tajani’nin Volkswagen’daki dizel araçların hileli emisyon yazılımlarına yönelik skandalı gözardı ettiği ya da gizlediği iddiasına yer verildi.

Selefi Sosyal Demokrat Partili Martin Schulz’den farklı bir başkan profili sergilemesi bekleniyor. Tajani daha önce yaptığı açıklamada, „Güçlü bir AP Başkanı’na ihtiyacımız yok, güçlü bir Avrupa Parlamentosu’na ihtiyacımız var” diye konuşmuştu.

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