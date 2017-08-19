Ankara-Berlin arasında tansiyon yüksek.Karşılıklı sert açıklamalar…6 maddede Türkiye – Almanya gerginliği

Türkiye-Almanya ilişkileri zorlu bir dönemden geçiyor. İncirlik krizi ile artan gerginlik, Erdoğan’ın seçimleri boykot çağrısıyla bir kez daha tırmandı. Altı maddede son dönemdeki krizler:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’yle ilgili Gümrük Birliği açıklamalarını eleştirerek, Almanya’yı “iç çekişmelerini bu sürece taşımakla” suçladı.

Almanya’da 24 Eylül tarihinde yapılacak genel seçimlerle ilgili olarak Almanya’daki Türklere seslenen Erdoğan, “Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşillerin Türkiye’nin düşmanı olduğunu” söyledi ve Türk kökenli seçmenlere “Türkiye’ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partileri destekleme” çağrısında bulundu.

Bu açıklamaya başta SPD’li Başbakan adayı Martin Schulz ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’den olmak üzere sert tepki geldi. Schulz, “Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı” derken, Gabriel ise “Bu, ülkemizin egemenliğine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdır” dedi.

Tutuklamalar

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması, Ankara ile Berlin arasında gerilim yaratan konuların başında geliyor.

“Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 27 Şubat’ta tutuklanan Yücel’in özgürlüğüne kavuşması için Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında olduğu çok sayıda politikacı Ankara’ya çağrıda bulundu.

Ancak Türkiye, Yücel’in iadesine karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel’i “ajan ve terörist” olmakla suçluyor.

Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarına bir yenisinin eklenmesi ise Ankara-Berlin hattındaki gerginliği daha da tırmandırdı.

Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları aktivistleri arasında yer alan Alman vatandaşı Peter Steudtner, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlaması ile tutuklandı.

Steudtner’in serbest bırakılmasını isteyen Almanya, Türkiye ile ilişkilere yönelik yeni adımlar atma kararı aldı. Türkiye için seyahat uyarısının kapsamı genişletildi. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen şirketlere kredi garantilerinin gözden geçirileceği açıklandı.

Steudtner’le birlikte Türkiye’de hapiste olan Alman vatandaşlarının sayısı 9’a çıktı.

İncirlik Hava Üssü

İncirlik krizi uzun süre iki ülke arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Tüm siyasi girişimlere karşın Alman vekillerin İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etmelerine Türk Hükümeti tarafından izin verilmemesi üzerine konu Federal Meclis gündemine taşındı.

Federal Meclis’te 21 Haziran’da yapılan oylamada, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde görev yapan Alman askerlerinin Ürdün’ün Azrak kentindeki Muvaffak Salti Hava Üssü’ne taşınmasına karar verildi.

IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona destek veren Alman askerlerinin bir NATO ülkesinden NATO üyesi olmayan Ürdün’e taşınması, Alman federal ordusunun tarihinde bir ilk oldu.

İncirlik krizinin ardından iki ülke arasında Konya krizi patlak verdi. Türkiye, uzun süre Alman milletvekillerinin Konya’daki askeri üste bulunan Alman askerlerini ziyaret etmesine de izin vermedi. Ancak daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Alman milletvekillerinin üst düzey bir NATO yetkilisiyle üsdeki Alman askerlerini 8 Eylül’de ziyaret edeceklerini açıkladı. NATO üssü olan Konya’da Almanya’nın IŞİD’le mücadele kapsamında görevlendirdiği AWACS uçakları bulunuyor.

Türk subaylarına sığınma hakkı

15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Almanya’ya iltica talebinde bulunan, aralarında üst rütbeli Türk askerleri ile diplomatların da bulunduğu kamu görevlilerine iltica hakkı tanınması, Berlin ile Ankara arasında gerginlik yaratan konular arasında bulunuyor.

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının 217’sinin diplomatik pasaporta, 220’sinin de kamu görevlilerine verilen hizmet pasaportuna sahip olduğu belirtilmişti.

Türkiye, Almanya’da sığınan subayların darbe girişiminde sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle iade edilmesini istiyor ancak Almanya bu talebi reddediyor.

Casusluk krizi

Türkiye-Almanya arasındaki krizlerden biri de Türkiye’nin Almanya’da yaşayan Türkleri izlediğinin ortaya çıkması ile yaşandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Alman İstihbarat Örgütü’ne Gülen yapılanmasıyla ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin listesini sundu. Alman basını listede MİT tarafından fişlenen kişilerin ikamet bilgilerinin, telefon numaralarının ve gizlice çekilmiş fotoğraflarının olduğunu ortaya çıkardı.

Casusluk krizi, Almanya’da görevli DİTİB’e bağlı imamların Almanya’daki Gülen yapılanması hakkında Ankara’ya bilgi notları gönderdiğinin ortaya çıkmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Alman İçişleri Bakanlığı DİTİB imamları hakkında inceleme başlatırken, Diyanet İşleri Başkanlığı imamların görevine son vererek, imamları Türkiye’ye çağırdı.

Referandum etkinliklerinin iptali

Türkiye’de 16 Nisan’da düzenlenen Anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk bakan ve siyasetçilerin Almanya’da Türklere hitaben yapmak istediği konuşmalara izin verilmemesi ve etkinliklerin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesi iki ülke arasında gerginlik yarattı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ın referandum sürecinde Oberhausen kentinde “Millet Sevdalıları Evet Diyor” mitingine katıldı. Ancak daha sonra Türk bakanların katılacağı etkinliklere izin verilmedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Almanya’da referandum etkinliği kapsamında konuşma yapmasına izin verilmemesi üzerine, Çavuşoğlu konuşmasını Hamburg’daki Türk Başkonsolosluğu rezidansında yaptı. Ardından farklı kentlerdeki etkinlik talepleri de reddedildi.

Alman hükümeti, iptal yetkisinin yerel idarelerde olduğunu savundu. Ancak Türkiye’nin tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk bakan ve siyasetçilerin etkinliklerinin iptal edilmesini “Nazi uygulamasına” benzetti. Erdoğan’ın sözleri Almanya’da tepki topladı.—————-

Merkel: Türkiye’den hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz

Alman siyasilerin Erdoğan’ın Türklere boykot çağrısına tepkileri artıyor. Merkel, Türkiye’den hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini söylerken, Cem Özdemir “AfD’nin Erdoğan’ın listesinde yer almaması ilginç” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal seçimlere Türkiye’den hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Herford’da parti mitingi sırasında konuşan Merkel, “Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz” dedi.

Özdemir: AfD’nin Erdoğan’ın listesinde yer almaması ilginç

Yeşiller Partili liste başı adayı Cem Özdemir de Erdoğan’ı eleştiren isimler arasında. Erdoğan’ın seçimlere beş hafta kala yaptığı çağrıyı biraz şaşırtıcı bulduğunu söyleyen Özdemir, “Demokrasi yanlısı olup, Türkiye’deki baskı ve yolsuzluğa karşı olan ve Erdoğan taraftarı olmayan herkes vatan haini ve düşman ilan ediliyor” dedi.

Özdemir, “AfD’nin Erdoğan’ın listesinde yer almaması ilginç. Bu da onların ideolojisi ile Erdoğan arasındaki bağı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Scheuer: Boğaziçi’ndeki despot sınırları aşıyor

Bild gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer ise açıklamasında, “Federal seçimler için seçim direktifleriyle Boğaziçi’ndeki despot sınırları aşıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın katlanılamaz bir şekilde Alman iç politikasına karıştığını söyleyen Scheuer, “Erdoğan Türkiye kökenli Almanları beşinci sütunu haline getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Scheuer, “Buna izin vermeyeceğiz. Almanya’da seçme hakkı olan herkes demokratik ve özgür biçimde seçer. Ve Türkiye’deki insan hakları ihlallerini eleştirenler de Türkiye düşmanı değildir” dedi.

Müntefering: Burada hiç kimsenin Ankara’dan direktiflere ihtiyacı yok

Federal Meclis Türk-Alman Parlamenterler Grup Başkanı Michelle Müntefering de “Almanya’daki seçimler, eşit, özgür ve gizlidir. Bu ülkede yaşayan vatandaşların muhakeme gücü de buna gereksinim duyuyor. Burada hiç kimsenin Ankara’dan direktiflere ihtiyacı yok” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Cemile Giousouf, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye kökenli Alman vatandaşları ülkeleri için neyin iyi olduğunu Sayın Erdoğan’dan daha iyi biliyor. Çoğunluk onun iç politikasına alet edilmekten bıktı” şeklinde konuştu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Erdoğan’ın çağrısı egemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki genel seçimler için Türkiye kökenli seçmenlere “Türkiye düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller’e oy vermeyin” çağrısına Berlin’den tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel çağrı için “Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” dedi. SPD lideri Martin Schulz’un yorumu ise “Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı” oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, RedaktionsNetzwerk medya grubuna yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın Almanya’daki seçim kampanyasına müdahale etmesi, Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını gösteriyor” dedi.

Erdoğan’ın sözlerine SPD (Sosyal Demokrat Parti) lideri Martin Schulz da bir tweet ile tepki gösterdi.

“Erdoğan ölçüyü tamamen kaçırdı” diyen Schulz ayrıca, “Özgür ve demokratik Türkiye için mücadele edenlerin daha da çok yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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Bozdağ: Türkiye’nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki seçimlere ilişkin çağrısına Berlin’den gelen yanıta “Türkiye’nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor” sözleriyle cevap verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Erdoğan’ın çağrısı için “Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” demişti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki seçimlere ilişkin çağrısına Alman siyasetçilerin verdiği yanıtların “edep sınırlarını aştığını” söyledi ve “Türkiye’nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler için Türkiye kökenli seçmenlere “Türkiye düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller’e oy vermeyin” çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrıya Berlin’den tepki gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel çağrı için “Ulusal eğemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” derken, SPD lideri Martin Schulz’un yorumu ise “Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı” olmuştu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, memleketi Yozgat’ta gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hedefi, Almanya’da Alman vatandaşlığı almış, oy verme ve seçilme hakkı bulunan Türk kökenli vatandaşlara yönelik bir çağrı ama diğer Alman vatandaşlarına çağrı yapmadı. Bu, çok açık ve net ama buna rağmen bakıyorsunuz çok saygısızca, çok küstahça, edep sınırlarını aşan açıklamalar var. Bu açıklamaları ve saygısız dili buradan kınadığımı ifade etmek isterim.”

“Türkiye’nin içişlerine müdahaleyi Almanya yapıyor” diyen Bozdağ, Anayasa değişikliği referandumu öncesi Alman siyasetçilerin ‘hayır’ oyunu teşvik ettiğini savundu.

Adil Öksüz notası

15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için Türkiye’nin Almanya’ya nota vermesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bozdağ, bu konuda “olumlu bir cevap verilmediğini” söyledi.

Bozdağ şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz daha önce Zekeriya Öz, Celal Kara gibi eski cumhuriyet savcılarının Almanya’da görüldüğüne dair ihbarlar vardı. Türkiye’nin talepleri oldu, bu konuda da maalesef Türkiye’nin beklentilerine olumlu bir cevap verilemedi. Vermediler daha doğrusu. Adil Öksüz ile ilgili konuda da bugüne kadar olumlu bir cevap verilmedi.”

PKK’nın ve Fethullah Gülen Cemaati mensuplarının Almanya tarafından korunduğunu da savundu Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

“Darbe teşebbüsüne katılanlar Almanya’da himaye görüyor. Bütün bunlar Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilenmesi sonucunu doğuruyor. Burada kendi sözlerini ve eylemlerini, tutumlarını sorgulaması gereken Alman yetkilileridir, siyasetçileridir, yöneticileridir. Türkiye’nin yaptığı bir şey yok. Türkiye’ye karşı alınan tutumlar var.

“Almanya, Türkiye düşmanlığı yapanlara sığınak haline geldi. Can Dündar, Türkiye mahkemelerince cezaya çarptırıldı ama şu anda Almanya’da Cumhurbaşkanı düzeyinde kabul görüyor ve ağırlanıyor. Bütün bunları Türkiye takip ediyor. Almanya’da böylesi bir suçtan ceza almış birisi Türkiye’de bulunsa Cumhurbaşkanı düzeyinde ağırlansa Alman hükümeti, halkı ve siyasetçileri ne der?”

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40977024

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40987287

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