Anastasiadis:Türkiye, garanti ve müdahale haklarının sonlanması askerlerin çekilmesini kabul etmesi şartıyla müzakerelere dönebilirim

Rum lider Anastasiadis, Türkiye’nin, garantilerin ve müdahale haklarının sonlanmasını ve işgal askerlerinin çekilmesini kabul edilmesi şartıyla müzakerelere dönebileceğini söyledi.

Anastasiadis, Crans Montana’da garantilerinden ve Türkiye’den kurtulamadıklarını ifade ederek, bu çabasının sona ermediğini açıkladı.

Anastasiadis, “bizim pozisyonumuz her zaman, işgalci Türkiye’nin varlığından kesin bir şekilde kurtulmamız gerektiğidir, bu değişmemiştir” ifadesini kullandı.

Rum lider, müzakere masasına oturmak için daha önce de kendi haritasının kabulü, 5 taraflı garanti anlaşmasının Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerin güvenlik endişelerini giderecek hiçbir adım atmadan feshi şartlarını öne sürmüştü. Rum lider, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 4 Temmuz’da New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği toplantıda bu ön şartlarını dayatmaktan vazgeçerek Kıbrıs Konferansı’nın toplanmasını kabul etmişti. Ancak Rum liderin, taleplerinin müzakeresiz kabul edilmesi yönündeki tavrı devam ediyor.

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