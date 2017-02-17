Anastasiadis’ten açıklama: “Sorumluluk yükleme oyununa müdahil olmayacağım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir yazılı açıklama yaparak “gereksiz bir sorumluluk yükleme oyununa müdahil olmayacağını” ifade etti.

Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, bir sonraki liderler görüşmesine katılması çağrısı yaptı.

Rum radyosunun haberine göre Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, dünkü görüşmelerde yaşananlara ilişkin açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Anastasiadis, özellikle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün yaptığı açıklamalardan sonra sorumluk yükleme oyununa girmek istemediğini söyledi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla gelişim halindeki diyaloğu sürdürme kararlığını da dile getirdi.

Anastasiadis, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bir sonraki liderler görüşmesinde yer alması için de çağrıda bulundu.

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Anastasiadis: Gereksiz suçlama oyununa girmeyeceğim

Nikos Anastasiades, cuma günü, Mustafa Akıncı`yı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde, yapılacak bir sonraki programlanmış görüşmede hazır olmaya davet ederek, gereksiz suçlama oyununa girmeyeceğini söyledi.

Türk ve Kıbrıs Türk tarafınca yapılan açıklamalarla ilgili olarak, Anastasiadis yazılı açıklamasında, “Hiç bir şekilde, özellikle, dün yaşananların Genel Sekreterin Özel Danışmanı tarafından açıkça düzeltilmesinden sonra, gereksiz bir suçlama oyununa girmeyi arzulamıyorum” diye vurguladı.

Anastasiadis aynı zamanda, “Genel Kurul, BM Güvenlik Konseyi ve aynı zamanda, Ulusal Konsey tarafından zaman zaman alınan kararlara dayalı bir çözüm bulunması amacıyla, devam eden sürece, kararlılıkla devam etmeye hazır olduğumu Kıbrıs Türk toplumuna yinelemek istiyorum. Bu zaten, Ulusal Konseyin, 13 Şubat tarihli ortak açıklamasında da belli oluyor” dedi.

“Dürüst niyetim, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, tüm Kıbrıs halkının kaygılarına, endişelerine ve beklentilerine yanıt verecek, AB ilke ve değerlerine dayalı, yaşayabilir ve çalışabilir bir çözüm bulunmasıdır”.

“Bunun dışında, eğer diğer tarafta da aynı kararlılık varsa, verimli bir diyalog aracılığıyla olumlu bir sonuca ulaşmak umuduyla, Kıbrıs Türk liderini, bir sonraki programlanmış görüşmede hazır olmaya davet ediyorum”.

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