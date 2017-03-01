Anastasiadis:Neyi düzelteyim, tarihi mi…Rum lider Türk tarafının isteğini geri çevirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, bugün katıldığı bir etkinlik çerçevesinde çeşitli açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Petrol ve Doğalgaz Akdeniz Forumu 2017” etkinliği çerçevesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Kıbrıs Türk liderinin, Rum Meclisi’nin plebisit kararının düzeltilmesine ilişkin herhangi bir talebinin mazur gösterilemeyeceğini savundu.

Anastasiadis açıklamasında “Neyi düzelteyim, tarihi mi” sorusunu sorarak her devletin ve her halkın tarihinde olumlu ya da olumsuz olayların kaydedildiğini belirtti.

Anastasiadis “Sonuç olarak neyi düzelteceğiz?” sorusunu sordu.

Türk yetkililerin açıklamalarının sorulması üzerine Anastasiadis, Türkiye’nin, kendi amaçları için arzuladığı ortamın yaratılması oyununa girme niyetinde olmadığını belirtti.

Anastasiadis, MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını da mantık dışı olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun içeriğinin sorulması üzerine Anastasiadis, olayların aktarıldığını ve diyaloğun kesilmesine yol açan nedenin önemsizliğini izahat ettiğini belirtti.

Anastasiadis, bu çerçevede Kıbrıs Rum tarafının diyaloğun sürdürülmesine ilişkin arzusunu da yinelediğini ifade etti.

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Anastasiadis: Neyi düzelteceğiz, tarihi mi?

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı’nın müzakere masasına geri dönmek için şart koştuğu ‘Rum meclisinin Enosis kararı iptal edilsin’ talebini geri çevirdi.

Kıbrıs’ta Rum tarafının ‘Enosis referandumunun okullarında kutlanması’ kararını almasıyla başlayan gerilim Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarıyla devam etti.

Meclis’in Enosis kararının tarihteki bir olaydan kaynaklandığını söyleyen Anastasiadis, “Tarihimizi düzeltmemizi istiyorlar. Neyi düzelteceğiz? Tarihi mi?” diye sordu. Türk tarafının Enosis kararının düzeltilmesi yönündeki talebinin haksız bir istek olduğunu savunan Anastasiadis, “Her devletin, her halkın tarihinde hem olumlu hem de olumsuz olaylar kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla neyi düzelteceğiz?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Cumhuriyeti meclisinde ırkçı parti ELAM’ın önerisiyle adanın Yunanistan’a ilhakını öngören referandumun okullarda anılmasını öngören bir karar almıştı.

Kararın alınmasının ardından yapılan ilk liderler müzakeresinde yaşanan tartışmaların ardından Anastasadis masadan ayrılmıştı. Geçen hafta yapılması planlanan toplantıya ise Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı katılmayacağını açıklamıştı. Akıncı ayrıca, “Rumlar adım atacaklarsa bir an evvel atmalı. O zaman görürler, masa tekrar kurulur mu kurulmaz mı? Kimse kendi mazeretlerinin arkasına saklanmasın” demişti.

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Anastasiades: Türkiye’nin istediği oyunu oynamayacağım

Nikos Anastasiades, Türkiye`nin kendi amaçları için hedeflediği iklimin oluşturulması oyununa girmeyeceğini açıklayarak, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli`nin açıklamalarını çok “saçma” olarak niteledi.

2017 Akdeniz Petrol ve Gaz Forumu (Mediterranean Oil and Gas Forum 2017) Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı, son dönemde, Türk tarafınca yapılan açıklamalara ve Türkiye`de anayasal reformlar konusunda yapılması beklenen referandum nedeniyle müzakerelerin kesilişine değindi.

Anastasiades konuşmasında, “Türk liderliğinin retorik yüksek tonlarının ve müzakerelerin kesilmesinin, hedeflerinin başarılı olması amacıyla iç cephenin ihtiyaçlarını karşılamaktan başka bir şey olmadığını anlıyoruz”.

“Tüm bu çabalarda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan`nın hedeflerinin başarılı olmasına müttefik olan Sayın Bahçeli, bizi tehdit etmeye ve Enosis istiyorsak Yunanistan`a göç etmemiz gerektiğini söylemeye başladığında, Kıbrıs Rum tarafının ya da şahsen benim neden bu tür saldırılara maruz kaldığımızı anlıyoruz”.

“Ben, kendi amaçları ve hedefleri için oluşturmak istedikleri iklim oluşturma oyununa girmek niyetinde değilim” dedi.

Türk tarafının referandumdan sonra, yeni bir B planı ile, olumlu bir değişiklik olmasını sağlayabileceği ile ilgili olarak, bunun gelecekte belli olacağı yanıtını verdi.

Anastasiades, “Erken yapılan tahmin ve öngörülerin yararlı olduğunu sanmıyorum” dedi.

BM Genel Sekreterine gönderdiği mektupla ilgili olarak Anastasiades, mektupta olayları olduğu gibi anlattığına dikkat çekti.

“Mektupta, müzakerelerin devamını isteğimizi ve buna hazır olduğumuzu dile getirdim. Nasıl olsa, müzakere masasını terk eden biz değildik ve diyaloğun önemsiz nedenlerden dolayı kesildiğini anlattım”.

Anastasiades, Bakanlar Kurulunun oybirliğiyle aldığı karara da değinerek, Cuma günü tarihi bir olay konusunda alınan kararın, Kıbrıs Rum tarafının enosis çözümü istediği anlamına gelmediğini, ne de bölünmeyi istediği anlamını taşıdığını, tam tersine Bakanlar Kurulu kararının, BM ve Güvenlik Konseyi kararları ve oybirliği ile Ulusal Konsey tarafından alınan kararlar temeline dayalı bir çözüm istendiğinin net olarak ortaya koyarak yinelediğini belirtti.

Anastasiades, “Bundan dolayı, Kıbrıs Türk liderin düzeltilmesi gerektiğini söylediği iddialar haklı değildir. Neyi düzelteceğiz? Tarihi mi?” diye sorarak “olumlu ya da olumsuz, olaylar, her devletin, her halkın tarihsel yolunda kaydedilmektedir. Sonuç olarak neyi düzelteceğiz?” diye sordu.

Son olarak, salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tilerson ile gerçekleştirdiği temasla ilgili olarak, Anastasiades, iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğine değinerek bu işbirliğinin daha da genişletilmesi gerekliliği ve arzusunun tartışıldığını belirterek “ABD Dışişleri Bakanı Kıbrıs konusuna da odaklanarak, diyaloğun devamını arzuladığını dile getirdi ve buna destek verdi” diye konuştu.

“Tabii, bu fırsatla ben de ona, neden 22 ay üretici ama sorunlarla dolu bir diyalogdan sonra nedensiz bir çıkmaza girdiğimizi anlattım” diyen Anastasiades, ABD Dışişleri Bakanının “müzakerelerin yeniden başlaması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu” açıkladığını sözlerine ekledi.

Tak-Kha