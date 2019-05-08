Anastasiadis: “Uluslararası hukuk, Kuran’da yazmaz”

Türkiye’nin Kıbrıs adasının batısındaki deniz bölgesine sondaj gemisi göndermesinin yankıları devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Politis gazetesi, “Destek Bulamadı Kazan-Kazan Anlaşması İstiyor – ABD ve AB’nin Tezleri Türkiye’yi Tedirgin Etti – Baskı Altında Niyet Gösterdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin ABD, AB ve uluslararası tepkiler sonrasında taktiksel hareketlere giriştiğini iddia ederek, Türkiye Enerji Bakanlığı’nın açıklamasını aktardı.

Gazete, Türkiye Enerji Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada sondaj konusunda kazan-kazan şeklinde anlaşmaya varılmasına atıfta bulunulduğunu ve “doğal kaynakların barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rol üstlenebileceğinin” dile getirildiğini vurguladı.

Gazete, diplomatik kaynakların, Türkiye’nin sondaj konusunu Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirme yoluna gitmesi olasılığını yüksek gördüklerini belirtirken, Kıbrıs Rum tarafının ise, doğal gaz ile Kıbrıs sorununun birbiriyle ilişkili olmadığı görüşünü savunduğunu hatırlattı.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuya ilişkin açıklamaları da kısaca yer aldı.

ANASTASİADİS

Gazete, haberinin devamında, Türkiye’nin tüm iddialarına en net yanıtı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam bir etkinlikte yaptığı konuşmada verdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Türkiye’ye, uluslararası hukukun Sn. Erdoğan’ın Kuran’ında yazdığı gibi olmadığını, BM tüzüğünde yer aldığı gibi olduğunu anlaması için baskı yapılması gerektiğini” söyledi.

Anastasiadis, BM’nin de artık sorumluluk yüklenmesinin zamanının geldiğini belirttiği konuşmasında, Kıbrıslı Türklere ise, bağımız ve egemen bir devlet kurulmasına katkı koymaları çağrısında bulundu.

HRİSTODULİDİS FRANSA’DAN TAM DESTEK ALDI

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Fransa’ya gerçekleştirdiği günü birlik ziyarette, Türkiye’nin planlanan sondaj çalışması konusunda Rum tezlerine tam destek elde ettiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Fransa Dışişleri Bakanı Jeann-Yves Le Drian, AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Amelie de Montchalin, Savunma Bakanı Yardımcısı Genevieve Darrieussecq ve Fransa Meclisi Dışişleri Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Christian Cambon’la temaslar gerçekleştirdi.

Hristodulidis’in temaslarında, AB çerçevesinde Türkiye’ye tepkilerin neler olabileceği ve bölgedeki durumu ele aldığını belirten gazete, Fransa Meclisi Dışişleri Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Christian Cambon’un Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Fransa’nın Kıbrıs’ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve deniz hukukunun uygulanmasını istediğini” dile getirdiğini aktardı.

YUNAN SAVUNMA BAKANI GÜNEY’DE

Öte yandan Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetleri konusunda Rum hükümetiyle koordinasyonun sağlanması amacıyla bugün Güney Kıbrıs’ta olacak.

Habere göre Apostolakis Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le de görüşecek.

AB’DEN DESTEK BEKLENTİSİ

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini, “AB’den Destek Umuyor – Tusk’un Konsey’de Yapacağı Konuşma Türkiye Aleyhine Alınacak Kararların Belirleyicisi Olacak – Tepkiler Devam Ediyor” başlıkları altında verdi ve Rum hükümetinin destek beklediği makamın AB olduğunu yazdı.

Gazete, özellikle BM’nin Türkiye’yi kınamaktan çekinmesi sonrasında Rum hükümetinin tüm çabalarını AB’ye yönlendirdiğini, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Romanya’da yapılacak gayrı resmi konseyde muhataplarını bilgilendireceğini belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un konuya ilişkin açıklamasında Ankara’ya sert mesajlar göndermesinin beklendiğini de iddia eden gazete, Romanya’daki toplantının gayrı resmi niteliği ve herhangi bir sonuç bildirgesinin yayınlanmayacak olması sebebiyle Rum hükümetinin çabalarını konsey sonrasında da devam ettireceğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un konuya ilişkin açıklamalarında Türkiye’ye sert mesajlar gönderdiklerini ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptıklarını da belirtti.

AKEL VE HÜKÜMET KANADI ARASINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Gazete bir diğer haberinde, Fatih sondaj gemisinin faaliyetlerinin Güney Kıbrıs’taki yankılarının dün de sürdüğünü, özellikle AKEL ile Rum hükümet kanadı arasında tartışmanın dün güçlenerek devam ettiğini yazdı.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konu hakkında Rum hükümetine yönelttiği eleştirilere dün Anastasiadis ve DİSİ’den yanıt geldi. AKEL’in de kendisine verilen yanıtlara cevabı gecikmedi.

Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’ya verdiği yanıtta, Türkiye’nin eylemlerine mazeret yaratılmasına anlam veremediğini ifade ederek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji planlarına katılması gerektiği argümanıyla yapılan eleştirilerin de bir sınırı olması gerektiğini” söyledi.

Anastasiadis, “yasal hakkı olan yerde (Türkiye’nin) bunu gerçekleştirmesine kimse engel olmuyor” şeklinde konuştu.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise Anastasiadis’e dün yanıt verdi ve Rum hükümetinin politikasının Türkiye’nin saldırganlığını kolaylaştırdığını savundu.

Stefanu, Türkiye’nin eylemlerinin kabul edilemez ve kışkırtıcı olduğunu iddia ederken, Anastasiadis’in izlediği politikanın ise bu kışkırtıcılığı kolaylaştırdığını ve Türkiye’yi haklı gösterdiğini öne sürdü.

AKEL’e yanıtın ise Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’dan geldiğini yazan gazete, Prodromu’nun açıklamasında, AB içerisinde, Türkiye’nin “saldırgan tutumunu” görmezden gelen tek siyasi oluşumun AKEL olduğu söylediğini kaydetti.

DİSİ MECLİS’TEN KINAMA KARARI İSTEDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, DİSİ’nin, Türkiye’nin eylemlerinin Rum Meclisi’nde alınacak bir kararla kınanması önerisinde bulunduğunu ve bu önerinin meclise sunulduğunu yazdı.

DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis, Türkiye’nin söz konusu eylemleri karşısında birlik olunması çağrısı da yaptı.

DİKO, EDEK, Çevreciler ve Vatandaşlar İttifakı partileri ise açıklamalarında Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB sınırlarının koordinatların BM’ye bildirmesini doğru ancak geç kalınmış bir eylem olarak nitelendirdiler.

Çevreciler Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis ile Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise yaptıkları açıklamalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözde “Türk kışkırtmalarına yumuşak tepki verdiği” iddiasıyla Guterres’i eleştirdiler.

Dayanışma Harkleti Başkanı Eleni Teoharus ise AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup göndererek “Türkiye’nin Kıbrıs’ta yeni bir işgal gerçekleştirmekte olduğu” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Gözler Sibiu’da” başlığı altındaokuyucusuna yansıttı.

Gazete, Türkiye’nin eylemlerine ilişkin tüm gözlerin, yarın Romanya’nın Sibiu şehrinde başlayacak olan Avrupa Konseyi toplantısına çevrildiğini aktardı.

Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Kıbrıs Rum taraf için siyasi destek arayışı gerçekleştireceğini de ifade eden gazete, Rum siyasi partilerinin BM Genel Sekreteri’nin konuya ilişkin tutumuna yönelik eleştirilerine de yer verdi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Yalanlarla Halkı Bölüyorlar – Başkan Türk Saldırganlığını Kolaylaştırdı – Başkan Gayrı Resmi Konseyde Destek İsteyecek – Stefanu: Bölünmeyi Hazırlayan Korku Ortamı Güdüyorlar”.

Kıbrıs Postası-Tak