Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Anastasiadis: “Uluslararası hukuk, Kuran’da yazmaz” Reviewed by Momizat on May 08 . Türkiye'nin Kıbrıs adasının batısındaki deniz bölgesine sondaj gemisi göndermesinin yankıları devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam k Türkiye'nin Kıbrıs adasının batısındaki deniz bölgesine sondaj gemisi göndermesinin yankıları devam ederken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam k Rating: 0