Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Kıbrıs Konferansı`nın yeni toplantısıyla ilgili Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker`e bilgi verme fırsatı bulan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Türkiye’nin dört özgürlüklerle ilgili talebe Juncker`in verdiği yanıttan memnun olduğunu belirtti.

Anastasiadis ve Juncker, gayrı resmi AB zirvesi dolayısıyla bulundukları Malta`da görüştüler.

Anastasiadis, Juncker’le ilk Kıbrıs Konferansı’ndan sonra Cenevre’de 12 Ocak’ta yayınlanan açıklama çizgisinde güvenlik ve garantiler konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüm elde etmek için Konferans`ta Avrupa Birliği`nin oynayabileceği rolü görüştü.

Anastasiadis ve Juncker ayrıca, Türkiye`nin o zamana kadar birliğe üye olmasa da vatandaşlarının bir çözümden sonra Kıbrıs`ta dört temel özgürlükten yararlanmaları talebini de ele aldılar.

Anastasiadis, Juncker`in bu konuya verdiği yanıttan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kıbrıs Konferansı, Kıbrıs`ta çözüm görüşmelerinin önemli bir başlığı olan güvenlik ve garantiler konusunu görüşmek üzere BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in gözetiminde, Anastasiadis ve Akıncı`yla, garantör ülkeler olarak Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlarının katılımında, Avrupa Birliği`nin gözlemciliğinde yapılmıştı.

Kıbrıs Konferansı`nda belirli sorunları ve çözüm araçlarını tespit etmek amacıyla temsilciler düzeyinde bir çalışma grubu oluşturulmasına, Konferans`ın, çalışma grubunun görüşmelerinin sonuçları gözden geçirildikten sonra siyasi düzeyde devam etmesine karar verilmişti.

Buna paralel olarak karara göre, beklemede olan diğer konularla ilgili müzakerelere Kıbrıs`ta iki taraf arasında görüşülmeye devam edilecek.

Temsilcilerden oluşan çalışma grubu 18-19 Ocak tarihlerinde İsviçre`nin Mont-Pelerin kasabasında toplanmış, BM Genel Sekreteri`nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs Konferansı`nda gruba verilen görevin başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

Tak