Anastasiadis, Türk tarafına BM kürsüsünden cevap verecek

Rum Yönetimi’nin, Türk “metotları” karşısındaki yanıtlarını, BM Genel Kurulu önünde vermeye hazırlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Genel Kurul’da Yanıtlar-Başkan Mesajlarını BM Resmi Kürsüsünden Yollamaya Hazırlanıyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olan BM Genel Kurulu çerçevesinde, Türk metotlarına karşı yanıtlar vermeye hazırlandığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans-Montana’da gerçekleşenlerle alakalı her yöne doğru mesajlar gönderecek ve yanıtlar verecek.

Gazete, 16 Eylül’de gerçekleştirilecek olan BM Genel Kurulu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Kıbrıs sorununun çözümünün ardından da Türk askerinin kalması ve garantiler ile müdahale haklarının korunması şeklindeki Türk taleplerini de ortaya koyarak, Kıbrıs’a ilişkin konferansta anlaşma sağlanamaması nedenlerine ilişkin uluslararası kamuoyu önünde izahatlar verme imkanı da tanıyacağını yazdı.

RUM YÖNETİMİNİN TEZLERİ BM VE DİĞER ÜLKELERİN ELİNDE

Öte yandan Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra müdahale haklarının kaldırılmasına ilişkin tezlerinin, BM ve ABD, Rusya ve İngiltere gibi başlıca ülkelerin elinde olduğunu yazdı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gönderdiği mektuplarla, uluslararası topluma, Crans-Montana’daki çıkmazın nedenleri ve Türkiye’nin “uzlaşmazlığı” konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis sadece müdahale hakları ile alakalı değil, Kıbrıs sorununun diğer boyutları konusunda da Rum tarafının tezlerini ortaya koydu.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI

Rum basını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Mehmetçik Üzüm Festivali çerçevesinde yapmış olduğu Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını, “Akıncı’dan Soğuk Şantajlar” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesi Akıncı’nın açıklamalarını “Türkiye’nin Vilayeti Olmak İstemiyoruz” şeklinde aktarırken, Haravgi gazetesi “Kıbrıs Rum Tarafı Ne İstediğine Karar Versin”, Politis gazetesi ise “Akıncı: Kıbrıs Rumlar Ne İstediğine Karar Versin-Dönüşümlü Başkanlık Kesin” başlıklarıyla aktardı.

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