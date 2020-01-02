Anastasiadis: Sıcak temas tehlikesi var, MEB müzakere edilmek üzere masaya konulamaz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun

çözümü havada olduğu sürece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının

sorgulanmasını kabul etmem söz konusu değildir. Egemen bir devletin Münhasır

Ekonomik Bölgesi (MEB), müzakere edilmek üzere masaya konulamaz” dedi.

Anastasiadis, Fileleftheros’a verdiği yeni yılın ilk

söyleşisinde yarın (2 Ocak) Atina’da Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail

arasında imzalanacak EastMed doğal gaz boru hattı projesinin hayata

geçirilmesine dair anlaşmaya ve Berlin görüşmesi özelinde Kıbrıs sorununa

değindi.

Rum lider, Atina’da yarın gerçekleşecek üçlü görüşmenin ve

imzalanacak anlaşmanın üç ülkenin “egemenlik haklarıyla egemenliklerini

Münhasır Ekonomik Bölge’lerinde kullanma haklarını yeniden teyit etme önlemi

olacağı” gerekçesiyle “çok önemli

olduğu” görüşünü ortaya koydu.

“EGEMENLİK HAKLARININ YENİDEN TEYİT EDİLMESİ ÖNLEMİ”

Rum tarafında, devletler arasında imzalanacak bir anlaşmanın

Türkiye’nin faaliyetlerini engelleyemeyeceği ve bu projede belirleyici unsurun

müdahil şirketler olacağının söylenmekte olduğu hatırlatıldığında, “Böyle bir

anlaşmanın imzalanması Türk faaliyetlerini engelleme önlemi değildir” diyen

Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Bu, devletlerin egemenliklerinin ve MEB’lerinde egemenlik

haklarını kullanmalarının yeniden teyit edilmesi önlemidir. Projeye dair

inceleme AB tarafından finanse ediliyor. Dolayısıyla, işbirliğine dair siyasi

iradenin ve Avrupa’nın enerji güvenliği hedefinin başarılmasının ifadesidir.

Projenin hayata geçirilmesini etkileyen belirleyici unsurların çok olduğu

kuşkusuz. Eleştirenlere şunu soruyorum: Türkiye’nin hedefleri etkilenebilir

diye pasif mi kalalım? Yani, Ankara egemenlik haklarını sorguladığı sürece,

Türkiye öfkelenebilir veya başka bir şekilde davranabilir diye gerek AB, gerek

müdahil devletler herhangi bir karar almaktan kaçmalı mıdır?”

“HALKA HİKAYE ANLATMASINLAR…”

Anastasaidis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun

birkaç gün önce kendisini “halka hikaye anlatmaktan vazgeçmeye çağırdığı”

hatırlatıldığında, halka hikaye anlatmayı düşünmediğini, böyle bir niyeti

olmadığını, imzaların atılması ile Türkiye’nin faaliyetlerinin son bulacağını

da söylemediklerini belirtti. Türkiye’nin Mavi Vatan’ı kurma stratejisi

olduğunu da hatırlatan Anastasiadis özetle şöyle devam etti:

“Halka, güya çözüm

sunulduğunu ama bizim tarafça siyasi irade gösterilmediği için gerçekleşmediği

ve Türkiye’nin izlemekte olduğumuz bütün kanunsuz faaliyetlerinin Kıbrıs

sorununun çözülmemesinden kaynaklandığı hikayesini anlatıyorlar. Burada

Yunanistan’ın, Mısır’ın ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarının sorgulanmasından söz

ediyoruz. Egemenlik haklarının sorgulanması aslında yalnız Kıbrıslı Rumları

değil, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı da etkiliyor. MEB’in küçülmesi,

kısıtlanması veya tanınmaması Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı da etkiler.

Dolayısıyla, olan her şey Kıbrıs sorununun, Kıbrıs Rum tarafı veya Kıbrıs

Cumhuriyeti yüzünden çözülmemesine bağlanmasın. Unutulmasın ki Kıbrıs

Cumhuriyeti BM ve AB üyesi egemen bir devlettir.”

TALAT’IN SÖYLEMİ…

Anastasiadis, II. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, Kıbrıs

sorununun çözülmesiyle Doğu Akdeniz’deki bütün sorunlar çözülür söylemini nasıl

algıladığı da sorulduğunda “Sayın Akıncı’nın iyi niyetine inanıyorum. Ama aynı

zamanda hareket alanının kısıtlı olduğunu da biliyorum. İyi niyetli olduğundan kuşkum yok. Beni

endişelendiren, gelmiş geçmiş bütün Kıbrıs Türk toplumu liderlerin

dizginlerinin veya kontrolünün Türkiye’nin elinde olmasıdır. Sayın Mehmet Ali

Talat çözüm yanlısı değil miydi? Konjonktür Dimitris Hristofyas’a Kıbrıs Türk

tarafından müzakereci olarak Mehmet Ali Talat’ı getirdiğinde neden anlaşma

sağlanamadı? O zamanlar AKEL, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle bugün cereyan

edenlerden birçoğundan kaçınılacağını bilmiyor muydu? Kıbrıs sorunu neden çözülmedi? Dimitris Hristofyas veya Mehmet Ali Talat

istemediği için mi? Dolayısıyla, Kıbrıs sorununun 2013’de ortaya çıkmadığı,

ihanetin ve 1974’teki Türk müdahalesinin sonucu olduğu anlaşılsın”

ENERJİ PROGRAMI…

“Doğu Akdeniz’de sular sürekli ısınıyor. Enerji programına

devam edecek misiniz? Üçlü anlaşma tek başına Türk meydan okumalarını

caydıracak unsur mu?” sorusu üzerine, Anastasiadis, müdahil şirketler ve

devletlerle işbirliği içinde enerji programlarını uygulamada kararlı

olduklarına işaret etti. Anastasiadis, üçlü işbirliklerinde de müdahil

ülkelerin en yüksek faydayı edinmesinin hedeflediğine işaret ederek, askerî

ittifak olmadığını söyledi. Rum lider “Üçlü işbirliklerinin görmezden gelinen

önemi, MEB sınırlandırmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının

güvenceye alınmasıdır. Bu işbirlikleri ve MEB sınırlandırmaları olmasaydı,

uluslararasında konumumuz ne olurdu?” dedi.

Mısır’la üçlü işbirliğinin Fransa’nın da katılımıyla yakında

4’lü hale geleceği hatırlatılarak, bu ülkenin bölgeye ilgisi bağlamında

Fransa’nın aktif bir katılım göstermesini bekleyip beklemediği sorulduğunda,

her ülkenin kendi ekonomik menfaati peşinde olduğunu söyleyen Anastasiadis,

Fransa’nın egemenlik haklarının veya toprağının sorgulanması tehlikesi

bulunmadığını anlattı.

“SICAK TEMAS TEHLİKESİ VAR, ANCAK…”

Anastasiadis, Türkiye’nin, “Yunanistan’ın tahammülünü

sınamak için Güney Kıbrıs’a da doğrudan etkisi olacak bir sıcak temasa girişip

girişmeyeceği, bu yönde bir endişesi olup olmadığı” sorusu üzerine

Türkiye-Libya mutabakatı sebebiyle ABD başta olmak üzere birçok ülkenin

gösterdiği tepkilerin Türkiye’yi caydıracağını umduğunu söyledi.

Anastasiadis, “Tehlikeler, sadece ümit etmekle

savuşturulmaz. Sonunda, müdahaleler ile böyle bir olasılığın caydırılacağına

inanıyorum” dedi.

YUNANİSTAN İLE MEB SINIRLANDIRMASI YAPMAMA NEDENİ…

Kendisini, Yunanistan ile MEB sınırlandırması anlaşması

yapmaktan alıkoyanın ne olduğu sorusuna karşılık, Miçotakis hükümeti ile

ilişkilerinin, tıpkı SİRİZA hükümetiyle olduğu gibi, mükemmel olduğunu ve iki

ülke arasındaki ilişkiler hakkındaki söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını

söyleyen Anastasiadis, “İki ülkenin MEB sınırlandırması yapmama nedeni tamamen

teknik” cevabını verdi.

“LAHEY’E BAŞVURU HAZIRLIK AŞAMASINDA”

Anastasiadis, Lahey’e başvuru konusunun ne aşamada olduğunun

sorulması üzerine, “İlerliyoruz. Hazırlık aşamasındayız. Sunulduğu zaman

Türkiye cevap vermeye çağrılacak” yanıtını verdi.

Rum Yönetimi Başkanı şöyle devam etti:

“Ya reddetmeyi seçecek –reddetmek hakkıdır çünkü

uluslararası sözleşmeyi kabul etmiyor- ve hatta hakemliği de reddedecek. Veya

başka örneklerde olduğu gibi ilk başta reddedecek, daha sonra bir hakemliği

kabul edecek çünkü sıcak temas veya çatışmaların önlenmesinin tek yolu budur.

Hakemlik, uluslararası hukuk temelinde her bir ülkenin ekonomik bölgelerini

belirleyecek.”

“KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ HAVADA OLDUĞU SÜRECE….”

“Bu konuların Kıbrıs

sorunuyla ilgili müzakere masasında bulunması ihtimalini göz ardı ediyor

musunuz? Zaman zaman Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bu konuların da

görüşülmesi yönünde çeşitli çabalar oldu” sorusuna karşılık Anastasiadis,

“Kıbrıs sorununun çözümü havada olduğu sürece Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik

haklarının sorgulanmasını kabul etmem” dedi. Anastasiadis, şunları ekledi:

“Halkın

beklentilerine cevap veren, her iki toplumun da kabul edebileceği, BM ve AB

ilke ve değerleri çerçevesinde bir çözümün bugün karşı karşıya bulunduğumuz

sorunların ortadan kalkmasına önemli ölçüde yardımcı olabileceğinden kuşkum

yok. Elbette bu ancak Türkiye, kendisinin ve haklarını savunduğunu iddia ettiği

Kıbrıslı Türklerin çıkarına olduğunu anlaması şartıyla olacak. Bunun için, BM

üyesi egemen bir devlet MEB’ini Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde belirler.

Uluslararası hukuk ilkesini kabul etmesi gerekir.”

“EGEMEN BİR DEVLETİN MEB’İ…”

Gazetenin, “Kıbrıslı Türklerin istediği tam tersi” yorumu

üzerine Anastasiadis şöyle devam etti:

“Egemen bir devletin MEB’i konusu müzakere masasına konulmaz

çünkü mesele, Türkiye’nin ne alacağı ve Kıbrıs sorununun çözümü için ne şart

koşacağı olacak. MEB konusu, siyasi eşitlikte, onların yorumladığı gibi,

tanınıp tanınmadığı ve Merkezî Hükümet tarafından alınacak bütün kararlarda bir

olumlu Kıbrıslı Türk oyuna sahip olup olmayacakları konusunda daha ileri

diyalog için ön şart olarak ortaya konuluyor. Dolayısıyla, diyaloğun devam etmesi için peşin talepte

bulunuluyorsa, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararasında tanınan MEB’indeki

egemenlik haklarını da karıştırmamızın ne anlama geleceğini hayal edebiliyor

musunuz?”

Anastasiadis “Müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle

Berlin’e gittiniz. Orada, mevcut Türk tezleri ortadayken bir anlaşmaya

varsaydınız, böyle bir anlaşmanın perspektif ne olurdu?” sorusunu yanıtında,

sorunun, Türkiye’nin bu aşamada üçlü görüşmeyi de, beşli konferansı da

istememesi olduğunu söyledi. Berlin’e, BM Genel Sekreteri’nin daveti üzerine

gittiklerine işaret eden Anastasiadis, Berlin görüşmesi öncesinde Türk

hükümetinin itirazları olduğunu ve referans şartlarında Cumhurbaşkanı Akıncı

ile karşılıklı anlayışa varamadıkları için değil, Türkiye’nin referans şartları

ve izlenecek prosedürün gayrı resmi 5’li konferansta belirlenmesini

istemesinden dolayı anlaşamadıklarını iddia etti.

“REFERANS ŞARTLARINDA KARŞILIKLI ANLAYIŞ OLMASINA RAĞMEN…”

Nikos Anastasiadis “9 Ağustos görüşmesinde iki lider

arasında karşılıklı anlayış vardı. Buna rağmen Ankara’nın müdahaleleri nedeniyle

referans şartlarına dair anlaşma başarılamadı. Bu vesileyle, güya Kıbrıs Rum tarafı iyi niyet göstermesi

gerekirdi eleştirisini yapanlara da yanıt vereyim. Anlaşma, Kıbrıs Rum tarafına

bağlı değil. Müzakerelerin yeniden başlamaması veya diyaloğun çökmesi konusunda

Kıbrıs Rum tarafının suçlanmasına artık son verilmeli” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane

Holl Lute cephesinde yeni bir şey olup olmayacağı sorusuna, bunun BM Genel

Sekreteri’ne bağlı olduğunu ancak şimdilik Lute’un Ada’yı ziyaret etmesi

ihtimalini görmediğini söyleyen Anastasiadis, hemen önümüzdeki dönemde bir şey

beklenemeyeceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI TERCİHİ….

Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tercihi

olup olmadığı sorusuna karşılık ise, bu konuda ne olabileceğine dair bir

pozisyon almayı düşünecek son kişi olduğunu söyledi. Anastasiadis, “Her iki

toplumun da güvenlik duygusunu –yalnız asker konusunda değil, insan haklarının

tesisi konusunda da- tatmin edecek bir çözüm bulmak için müzakerelerde ilerleme

kararlılığında bir lider seçilmesini arzu ederim. Bu da karşılıklı saygı ve

tanınmış uluslararası örgütlerin temel ilke ve değerlerine saygıyla olur” dedi.

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