Anastasiadis: ‘Sabah umut ışığı vardı. Daha sonra bu kayboldu’ Reviewed by Momizat on . ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmas ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmas Rating: 0
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Anastasiadis: ‘Sabah umut ışığı vardı. Daha sonra bu kayboldu’

Haber Tarihi:: 05 Temmuz 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmasını dilerdim’dedi.

Anastasiadis, sabah bir umut ışığı olduğuna değindiği açıklamasında devamnında bu ışığın devrildiğini söyleyerek ‘Öğleden sonra umut sürecine geri döneceğimizi ümit ediyorum” dedi. Türkiye’nin önerisi ile ilgili olarak “Genel Sekreterin çizdiği çerçeve ile aynı hizaya geleceğini umut ediyorum” dedi

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