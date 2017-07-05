Anastasiadis: ‘Sabah umut ışığı vardı. Daha sonra bu kayboldu’ Reviewed by Momizat on Tem 05 . ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmas ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmas Rating: 0