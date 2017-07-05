Anastasiadis: ‘Sabah umut ışığı vardı. Daha sonra bu kayboldu’
‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Cumhurbaşkanı Nkos Anastasiadis görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada ‘Genel Sekreterin bizden istedikleriyle ilgili düzenleme olmasını dilerdim’dedi.
Anastasiadis, sabah bir umut ışığı olduğuna değindiği açıklamasında devamnında bu ışığın devrildiğini söyleyerek ‘Öğleden sonra umut sürecine geri döneceğimizi ümit ediyorum” dedi. Türkiye’nin önerisi ile ilgili olarak “Genel Sekreterin çizdiği çerçeve ile aynı hizaya geleceğini umut ediyorum” dedi