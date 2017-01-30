Anastasiadis (MED Group) Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun Reviewed by Momizat on . Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü Lizbon’da gerçekleştirilen AB üyesi Akdeniz ülkeleri (MED Group) zirvesinin sonuçlarından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü Lizbon’da gerçekleştirilen AB üyesi Akdeniz ülkeleri (MED Group) zirvesinin sonuçlarından Rating: 0
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Anastasiadis (MED Group) Lizbon zirvesinin sonuçlarından memnun

Haber Tarihi:: 30 Ocak 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, geçtiğimiz Cumartesi günü Lizbon’da gerçekleştirilen AB üyesi Akdeniz ülkeleri (MED Group) zirvesinin sonuçlarından memnun göründüğü ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, MED Group liderlerinin Kıbrıs sorunu çözüm çabalarına olan desteğine atıfta bulunan Anastasiadis, zirvede Avrupa ve genel olarak Güney Avrupa ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu sorun ve zorlukların derinlemesine ele alındığını dile getirdi.

Gazeteye göre, Anastasiadis, Lizbon bildirgesinden çıkan sonucun, Avrupa’nın güvenirliğinin iyileştirilmesi için bildirgelerin hayata geçirilmesi gerektiği yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

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