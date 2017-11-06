Anastasiadis: “Maraş’ın iadesi güven inşası için en önemli adım”

“Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, iki toplum arasında güven inşası için en önemli adımın “Maraş’ın Rumlara iadesi ve yasal sakinlerinin yeniden iskânı olduğunu” iddia etti.

Fileleftheros; “Nami’nin Şartlarını Reddediyor… Başkan: Maraş’ın İadesi Güven Yaratıcı Önlem Olarak İşleyebilir… Anlamsız Türk Talepleri Kabul Edilmez” başlıklı haberinde Anastasidis’in Paralimni’deki Ayiu Yeorgiu Kilisesi’nde düzenlenen “Mağusa-Konstantia Metropolitliği Din Adamları Kongresi”nde yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre Anastasiadis “görevi devraldığım ilk günden beridir birinci önceliğim Kıbrıs sorununun çözümü, işgal altındaki toprağımızın ve sevgili Mağusamızın (Maraş) iadesi olmuştur” dedi.

“İşgale ve kolonizasyona son verecek, Kıbrıs’ı yabancı askerlerden ve yabancı bağımlılığından kurtaracak, Kıbrıslıların beyan edilmiş insan haklarını ve temel özgürlüklerini tesis edecek bir çözüm sarsılmaz mücadelemiz olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Anastasiadis şunları ekledi:

“KABUL EDEMEYİZ”

“Kıbrıs Rum tarafı olarak; kısa süre önce Müzakereci Özdil Nami’nin ve Türkiye’nin diğer temsilcilerinin dile getirdiği; yasa dışı oluşumun müzakerelerden önce tanınması gibi anlamsız talepleri ve iddiaları asla kabul edemeyiz.”

Anastasiadis, Türkiye’nin tavrını “uzlaşmaz” diye niteledi ve niyetinin, yabancı liderlerin ve BM çevrelerinin bunu yavaş yavaş anlamalarını sağlamak olduğunu savundu, (Türkiye’nin tavrının) “milli itibarımızın haddini aştığı ve müzakerelerin olumlu sonuca varmasına müsaade etmediği söylentilerini veya buna yatırım yapanları yalancı çıkardığını” öne sürdü.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yapması beklenen ziyaretin, diyaloğun yeniden başlamasına ve Kıbrıs konferansının yeniden toplanmasına olanak tanıyacak olumlu havayı yaratması dileğinde bulundu. Anastasiadis, yeniden toplanacak Kıbrıs konulu konferanstan beklentisini “İstediğimizi, yani, vatanımızın işgal askerlerinden kurtarmak, bağımlılıklardan kurtulmak ve barış içerisinde bir arada yaşama ön şartlarını oluşturmak” sözleriyle izah etti.

Anastasiadis devamla, “Maraş’ın iadesi Kıbrıs’taki iki toplum arasında özgün bir güven yaratıcı önlem olabilir, bu temelde Kıbrıs sorununda, müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirecek ilerleme kaydedilebilir” dedi.

FRANSA’YA GİDİYOR

Gazete, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmek üzere bugün Fransa’ya gideceğini, bu çerçevede TOTAL şirketi yetkilileriyle de görüşeceğini hatırlattı.

Habere göre Fransa ziyaretinde Anastasiadis’e Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis eşlik edecek. Anastasiadis-Macron görüşmesi yarın (6 Kasım) akşamüzeri gerçekleşecek. Görüşmede Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, Enerji ve Savunma başta olmak üzere ikili ilişkiler, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenecek. Anastasiadis ve beraberindekiler 7 Kasım sabahı Güney Kıbrıs’a geri dönecek.

Alithia haberi; “Başkan, Erdoğan’ın Atina Ziyaretinin, Diyaloğun Yeniden Başlaması ve Yeni Konferans İçin Ortamı Değiştirmesini Diliyor” başlığıyla aktardı.

Tak-KıbrısPostası