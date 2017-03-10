Anastasiadis Juncker Görüşmesinin “İlk Kazanımı…”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türk tarafının, çözümden sonra Kıbrıs’taki Türk vatandaşlarına 4 temel özgürlüğün tanınması talebi konusunda “puan kazandığı ancak cephenin halen açık olduğu” bildirildi.

Fileleftheros “4 Özgürlük Konusunda Puan Kazandı… Anastasiadis-Juncker Görüşmesinde İlk Kazanım… Ancak Cephe Açık Duruyor…

Kıbrıslı Türklerin Uyumunun Dondurulmasına AB’den Anlayış” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, dün Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’le 4 özgürlük konusunu görüştüğünü yazdı.

Habere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis Anastasiadis ve Juncker’in “4 özgürlük konusu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni değil AB’ye üye ülkelerin tamamını ilgilendirir” görüşünde birleştiklerini belirterek bunun, Rum Yönetimi açısından “ilk kazanım olduğunu” söyledi.

Juncker’in, “4 özgürlükle ilgili Türk talebinin ‘Kıbrıslaştırılamayacağı’ görüşüne katıldığını” belirten Hristodulidis “Böyle bir şey hem Ada’daki demografiyi bozar hem de ortak Pazar’a katılımını şaibeye sokar” iddiasında bulundu.

KONU KAPANMIŞ DEĞİL

Gazete Brüksel çıkışlı haberinde Hristodulidis’in bu açıklamasına karşın edindiği bilgilerin, konunun kapanmış addedilmediğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak Anastasiadis’in gönderdiği 30 Ocak 2017 tarihli mektubuna halen Juncker’den kapsamlı cevabının bekleniyor olmasını ve -aralarında AB merkezinden yetkililerin de bulunduğu- Türkiye’ye bazı ‘küçük imtiyazlar’ tanınması ihtimalini incelemekte olan çevrelerin meseleyi açık tutuyor olmasını gösterdi.

Habere göre, Brüksel’deki çevreler Türkiye’nin bu talebini yerine getirmek için Brezilyalıların birkaç yıllığına ikamet ve çalışma hakkına sahip olduğu Portekiz modeli de dahil bazı emsaller üzerinde çalışıyor.

Buna rağmen Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, 4 özgürlük talebinin “hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini” tekrarlamaya özen gösterdiğine dikkat çeken gazete Rum Sözcünün “Kıbrıslı Türklerin Avrupa müktesebatına uyum/içselleştirme prosedürünün, Türk tarafının müzakere masasından kalkması nedeniyle donduğu bilgisini” doğruladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Başkan Anastasiadis mektubu aracılığıyla Brüskel’e açıkça, bu prosedürün ayrı olmadığını, çözüm müzakereleriyle paralel olduğunu açıkça iletmişti. Jean Claude Juncker bu meselede ‘anlayış’ gösterdi. Türk tarafının yakın zamanda müzakere masasına dönmesini umalım ki müzakerelerle ilgili bütün komitelerin işlemesi mümkün olabilsin” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis-Juncker görüşmesinin büyük bölümünde Kıbrıs sorunu ve anayasa referandumu ışığı altında Türkiye’deki gelişmelerin gözden geçirildiği kaydedilen haberde, Juncker’in Rum muhatabına; Türkiye’nin referandumdan önce Kıbrıs sorununda herhangi olumlu bir eylemde bulunmasını öngörmediğini söylediği belirtildi.

Simerini haberi “AB Ankara’nın 4 Özgürlük Talebini Reddediyor… Komisyon Türk Talebini İşitmek Bile İstemiyor… Juncker, ‘Konu Yalnız Kıbrıs’la Alakalı Değil, Avrupa Birliği’nin Tamamını İlgilendiriyor’ Dedi” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti 4 özgürlük konusunda Avrupa kurumlarından istediği kalkanı elde etti. Avrupa Parlamentosu’nun yeni Başkanı Tajani’den sonra Juncker de 4 özgürlüğün, ikili değil, AB’nin tamamını ilgilendiren bir konu olduğundan Türkiye’nin talebinin kabul edilemez olduğu tezinde Anastasiadis’e katıldı” vurgusunu yaptı.

Dört özgürlük talebinin artık sadece Rum yönetimi tarafından değil Avrupa Birliği’nin “tamamı tarafından da reddediliyor olmasının” Rum yönetimini çok memnun ettiğine dikkat çeken gazete, Hristodulidis’in, Anastasiadis ile Juncker’in hem 4 özgürlük hem de Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyum prosedürünün “müzakerelere el ele yürütülmesi gerektiği” görüşünde birleştikleri söylemini öne çıkardı.

Politis Juncker’in Anastasiadis’in 4 özgürlük ve Kıbrıslı Türklerin müktesebata uyum prosedürüyle ilgili tezlerine anlayış gösterdiği haberini “Başkan Anastasiadis 4 Özgürlük Konusunda Anlayış Buldu… Komisyon Başkanı Türkiye’nin Talebinin İkili Mesele Olmadığına, AB’nin Tamamını İlgilendirdiğine Katılıyor” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Anastasiadis ve Juncker Dört Temel Özgürlük Konusunda Hemfikir” başlığını atarken Alithia “Talep Kabul Edilemez” başlığını kullandı.

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