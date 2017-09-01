Anastasiadis isyan etti: “Günlerdir sabrediyorum artık yeter”

Aralarında gazetecilerin de olduğu 60 kişiye, Crans Montana’da yaşananlarla ilgili gizli bilgileri içeren dosya ve şahsi mektupları gönderdiği için bir süredir eleştiri alan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, “Günlerdir sabrediyorum artık yeter” diyerek isyan etti, bilgilerin gizli olmadığını söyledi.

Eleştiriler dün de devam etti. AKEL Anastasiadis’in siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan ifşa olduğu görüşünü ortaya koyarken; Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas Başsavcılığı göreve çağırdı.

Alithia’nın “Günlerdir Sabrediyorum, Ama Artık Yeter!” başlıklı haberine göre, Anastasiadis dün akşam, belgelerin gizli olmadığını, belgelerin AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya da gönderildiğini söyledi, bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yapacağını belirtti.

Ansatasiadis, gönderdiği belgelerin sadece 4 Haziran ortak açıklaması ile tutanak özetleri olduğu, gizli mahrecinin, kime gönderilmişlerse onların hizmetine özel olması dolayısıyla konulduğu izahını yaptı.

Politis’e göre Anastasiadis’e konuyla ilgili eleştiriler dün de devam etti. Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın göreve çağırması nedeniyle tartışmaya Rum Başsavcı da karıştı.

LİLLİKAS BAŞSAVCIYI GÖREVE ÇAĞIRDI

Rum başkan adaylarından Yorgos Lillikas dün RİK’e yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in gizlilik derecesi olan belgeleri sızdırarak cezai suç işlediğini, bu nedenle Başsavcının re’sen müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Yasaların herkes için geçerli olması gerektiğine de işaret eden Lillikas “milli davayla ilgisi bulunmayan gizli belgelerin sızması cezai suç addedilmiş ve eski polis komutan yardımcısı Andreas Kiriakidu’nun görevine son vermesine gerekçe olmuştu” dedi.

Rum Başsavcı Kostas Kliridis, gazetecilerin, Lillikas’ın çağrısıyla ilgili sorusuna karşılık, “yetki ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu, herhangi bir şey yapması gerektiğine kanaat getirmesi halinde, yapacağını” söyledi.

NİKOLAS PAPADOPULOS

Yine başkan adaylarından DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Anastasaiadis’in dokunulmazlığı bulunduğunu hatırlatarak Başsavcılığın müdahale etmesi gerektiği görüşüne karşı çıktı. Buna karşılık belgelerin sızdırılmasının çok ciddi mesele yarattığına dikkat çeken Papadopulos, “belirli gazetecilerin seçilerek bilgilendirilmesi dışında diplomatik hata da var. Gizli belgelerin bizzat kendisi tarafından sızdırıldığını gören BM Genel Sekreteri ve yabancı diplomatlar Başkan Anastasiadis’e nasıl güvenecek?” diye sordu.

AKEL “ANASTASİADİS SİYASİ, HUKUKİ VE AHLAKİ AÇIDAN İFŞA OLDU”

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis, Anastasiadis’in siyasi, hukuki ve ahlaki açıdan ifşa olduğu görüşünü ortaya koydu. Anastasiadis’in, “gizli belgeleri göndermekle sorumsuz, yasa dışı ve siyasi açıdan kınanacak eylemde bulunduğunu” kaydeden Lukaidis, “bu belgeler yayınlanırsa bizi BM Genel Sekreteri ile doğrudan karşı karşıya getirir” uyarısında bulundu.

Lukaidis, Anastaiadis’i sorumluluk alarak DİSİ liderliğiyle ile birlikte tartışmayı tamamen alakasız konulara çekmekten ve AKEL’i Türkiye’nin garanti ve egemenlik haklarını kabul etmekle suçlamaktan vazgeçmeye çağırdı.

EDEK: ‘CUMHURBAŞKANI’ DEĞİL ‘TOPLUM LİDERİ’

EDEK ise müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaları ve Jean Claude Juncker’in Anastasiadis’e gönderdiği mektubun Rum Ulusal Konseyi üyelerine gönderilmesini istedi. EDEK Juncker’in o mektupta Anastasiadis’e “Cumhurbaşkanı” değil “toplum lideri” olarak hitap ettiğine dair bilgiler bulunduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros haberi manşetten “Dosyayı Andro’ya Da Gönderdi… Başkan Anastaisiadis eylemlerini ve Dostlarını Haklı Gösterdi… Belgeleri Gizli Diye Nitelediğini Ancak Gizli Addetmediğini Söyledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

ANASTASİADİS: “HERHANGİ BİR ÇATIŞMA ÇIKMASIN DİYE GÜNLERDİR SABREDİYORUM”

Habere göre Özel Afetlerle Mücadele Birimi’nin (EMAK) dün akşam “Köfünye”de (Geçitkale) düzenlenen etkinliğine katılan Anastasiadis, Crans Montanta belgelerinin bir kısmını bazı kişilere verdiği için aldığı eleştiriler sorulduğunda “herhangi bir çatışma çıkmasın diye günlerdir sabrediyorum” dedi, özetle şunları söyledi:

“Neyin gizli olduğu görünsün diye yarın (bugün) açıklama yapacağım. Gizli nitelemesi yapan benim çünkü Türkiye dışında Kıbrıs Rum tarafının da sorumluluk taşıdığı görüntüsü veya intibaı yaratan gazeteci ve köşe yazarlarının hizmetine özel idi.”

Gazete bu noktada, Fileleftheros köşe yazarları ve muhabirlerinden hiçbirinin söz konusu belgelerin kopyalarını almadığına da dikkat çekti.

“BUNLAR GİZLİ DEĞİL”

Gönderdiği belgelerde yer alan 4 Haziran ortak açıklaması, Rum tarafının tezleri ve tutanak özetleri bulunduğunu, bunların da gizli olmadığını söyleyen Anastasiadis, “Sayın Andros Kiprianu’nun yandaşım olduğunu zannetmiyorum” diyerek ‘yandaşlarını teskin etti’ eleştirilerini de reddetti ve belgeleri AKEL Genel Sekreteri’ne de gönderdiğini söyledi.

ELAM AÇIKLAMA İSTEDİ

Gazete Yorgos Lillikas, Nikolas Papadopulos, Yorgos Lukaidis ve EDEK dışında Ekologlar, Dayanışma Hareketi ve ELAM’ın tepkilerine de yer verdi.

Habere göre Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Anastasiadis’i, belgeleri Rum Ulusal Konseyi’ne vereceğini taahhüt etmesine karşın bunu yapmadığını söyleyerek, ancak gizli belgeleri siyasi dostlarına göndermekle suçladı.

Dayanışma Hareketi, Anastasiadis’i “halkı; gizli belgeleri öğrenebilecek 60 seçkin ve 700 bin ahmak olarak ikiye ayırmakla” suçladı. ELAM ise, Anastasiadis’in gizli belgeleri gönderdiği gazetecileri, kişileri ve grupların isimlerinin ve bu kişilere hangi kriterlerle gönderildiğinin açıklanmasını istedi.

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