Anastasiadis ile El-Sisi telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’nin, uzun bir telefon görüşmesi yaptığı haber verildi.

Görüşme sırasında, bölgesel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunulduğunu yazan Alithia gazetesi, ortak faaliyetler üstlenilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığını ve Anastasiadis ile El-Sisi’nin, gerek ikili düzeyde, gerek de Yunanistan’la olan üçlü işbirliği çerçevesinde, yakın bir zamanda görüşme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Görüşme sırasında, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve konu hakkında BM Güvenlik Konseyi aşamasında gerçekleştirilen çalışmaların da kapsamlı şekilde ele alındığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in bu çerçevede, Mısır’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi olarak muhafaza ettiği ilkelerden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Görüşmede AB-Mısır ilişkileri konusunda Avrupa düzeyinde kısa zaman önce gerçekleştirilen görüşmelerin ele alındığını da yazan gazete, iki başkanın, enerji konusuna ağırlık vermek üzere, iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını da ekledi.

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Kıbrıs ve Mısır Cumhurbaşkanları Kıbrıs sorununu ve ikili ilişkileri görüştüler

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, salı günü uzun bir telefon görüşmesi yaparak Kıbrıs sorununu, bölgesel gelişmeleri ve özellikle enerji alanında ikili ilişkileri ele aldılar.

Yazılı bir açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, telefon görüşmesi sırasında iki cumhurbaşkanı ‘bölgesel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulundular ve ortak hareket edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardılar.

Anastasiades ve Sisi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve Güvenlik Konseyi düzeyinde ilgili süreci de ayrıntılı görüştüler.

Sözcü, Anastasiades’in bu çerçevede, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olmayan Mısır’ın ilkeli duruşundan duyulan memnuniyeti ifade ettiğini, iki cumhurbaşkanının Avrupa Düzeyinde AB-Mısır ilişkileriyle ilgili son müzakereleri geniş biçimde ele aldıklarını, Mısır Cumhurbaşkanı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu konudaki rolünün çok önemli olduğunu bildiğini belirtti.

Kıbrıs ve Mısır Cumhurbaşkanları, enerji konuları başta olmak üzere ikili ilişkileri de görüştüler; hem ikili hem de Yunanistan’la üçlü işbirliği çerçevesinde en kısa sürede bir araya gelmeyi kararlaştırdılar.