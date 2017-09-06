Anastasiadis, Guterres’e mektup gönderiyor! Müzakerelere dönemeye hazırım..

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup göndereceği yönündeki haberleri doğruladı. Rum Lider mektubunda ‘çözüm müzakerelerine dönemeye hazır olduğunu’ yazacağını belirtti…

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndereceği yönünde haberleri dün yaptığı açıklamada doğrularken, Crans Montana zirvesi sırasında Guterres’in kendisine kızdığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün “Alpha” televizyonuna yaptığı açıklamalar ve “Yeni Kıbrıs Müzesi” inşası için açılan uluslar arası yarışmanın ödüllerini vermek amacıyla katıldığı törende gazetecilere yaptığı açıklamalara yer verdiler.

GUTERRES’E ‘ÇÖZÜM MÜZAKERELERİNE DÖNEMEYE HAZIR OLDUĞUNU’ YAZACAK

Gazete, Anastasiadis’in “Alpha” televizyonuna yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Kıbrıs Rum tarafının, Guterres çerçevesi temelinde, çözüm müzakerelerine dönemeye hazır olduğunu vurgulayan bir mektup göndereceğini doğruladığını yazdı.

Anastasiadis açıklamasında, Guterres’le görüşmesinde Kıbrıs Rum tarafının tezlerini de dile getireceğini vurgularken, bazı gazeteci ve sivillere Crans Montana zirvesinde yaşananlara ilişkin mektup ve gizli belgeleri göndermesi konusundaki bir soruya ise, “olayın seçim öncesi dönem sebebiyle çarpıtıldığı ve abartıldığı” yanıtını verdi.

“KİPRİANU İLE KAMOYU ÖNÜNDE ÇATIŞMAK İÇİN”

Söz konusu belgeyi neden sadece AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya gönderdiği sorusuna ise Anastasiadis, Andros Kiprianu’nun “Kıbrıs Rum tarafının hikaye anlattığı” söylemleri üzerine, Kiprianu’yla kamuoyu önünde çatışmamak için bunu yaptığı yanıtını verdi.

GUTERRES, HİÇBİR ZAMAN KENDİSİ YÜZÜNDEN SİNİRLENMEMİŞ

Öte yandan gazete, Anastasiadis’in dün “Yeni Kıbrıs Müzesi” için açılan mimarlık yarışmasının kazananlarına ödül verilmesi için düzenlenen törende gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu da yazdı.

Anastasiadis buradaki açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres’in yapıcı önerilerinin, bunların tam zıttı olan Türkiye’nin önerileriyle karıştırılmaması gerektiğini iddia etti.

Bazı Rum gazetelerinde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Anastasiadis, bu gazetelerin ya da bu gazetelere bilgiler veren kişilerin bu bilgileri nerden elde ettiklerini hiç bilmediğini ancak Genel Sekreter Guterres’in hiçbir zaman kendisi yüzünden sinirlenmediğini öne sürdü.

Anastasiadis, kendisinin önerilerinin biliniyor olmasına karşın, Ulusal Konsey üyelerine yazılı olarak da verileceğini belirtirken, mektupları kimlere gönderdiğini ise açıklamak zorunda olmadığını vurguladı.

“ANLAŞMA BENİMLE BM GENELSEKRETERİ ARASINDA DEĞİL”

Crans Montana zirvesini kastederek, kendisinin her zaman ilkeler dahilinde ve diplomatik çerçevede hareket ettiğini iddia eden Anastasiadis, zirve sırasında yaşananlara ilişkin bazı sorulara da yanıt verdi.

Guterres’le baş başa gerçekleştirdiği görüşmede Guterres’in kendisine, Türkiye’nin, kendisi tarafından (Türkiye) duyurulamayacak bazı “esneklikleri” iletip iletmediğinin sorulması üzerine Anastasiadis şu yanıtı verdi:

“Hayır. Çünkü anlaşma benimle BM Genel Sekreteri arasında değil, Kıbrıs Cumhuriyeti, garantör güçler ve Türkiye arasında olacaktı. Konu Genel Sekreterin Türkiye’ye ne önerdiği değildir. Önemli olan Türkiye’nin nasıl bir tutum sergilediğidir”.

Anastasiadis bu duruma, “Guterres’in, parametrelerinin temel olarak aldığı 1960 İttifak Anlaşması’nda öngörüldüğü şekliyle uzlaşıya varılabilecek bir rakamın 650 olduğunu söylediğini ancak Türkiye’nin 1800’ünün kalmasını istemesini” örnek gösterdi.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK NİYETLERİ İSE BAŞKA…”

Anastasiadis, “Genel Sekreterin iyi niyeti başka, Türkiye’nin gerçek niyetleri ise başka şeydir” ifadesini kullandı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kartlarını Kapalı Tutuyor – BM Genel Sekreterine Mektubu Ne Zaman Göndereceğine Karar Vermedi” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamalarda Guterres’e mektup gönderme niyetinde olduğunu ancak henüz zamanına karar vermediğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in Alpha televizyonuna yaptığı açıklamasında, Guterres’e mektup göndereceğini dile getirmesine karşın, daha sonra başka bir yerdeki açıklamasında, bu yöndeki bir soruya yanıt vermekten kaçındığını yazdı.

“AD HOC KOMİTENİN FAALİYETİ GEREKSİZ”

Gazete, Anastasiadis’in yukarıdaki açıklamalarının yanı sıra, Kıbrıslı Türklerin AB’yle uyumuna ilişkin Brüksel’de ad-hoc komitenin faaliyete geçmesi konusundaki bir soruya ise, “müzakereler mevcut olmadığı sürece bu komitenin faaliyetinin de gerekli olmadığı” yanıtını verdiğini yazdı.

PARTİLERİN TEPKİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Rum siyasi parti başkan ve yetkililerinin Anastasiadis’e yönelik sert eleştirileri dün de devam etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dün yaptığı açıklamada Anastasiadis’in Guterres’e göndereceğini açıkladığı mektup konusunda bilgi edinme talebini yinelerken, AKEL’den yapılan açıklamada ise Anastasiadis’in “Türk uzlaşmazlığını ortaya koymakta başarısız olduğu” eleştirisi geldi.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise AKEL’e yanıt vererek, Anastasiadis’in eylemleri sayesinde Güney Kıbrıs’ın Güvelik ve Garantiler konusundaki tezleri hakkında uluslararası toplumda olumlu ortam oluştuğu iddiasında bulundu.

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