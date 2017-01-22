Anastasiadis: “Bir tarafın güvenliği diğerinin aleyhine olmamalı”

Kıbrıs Türk ve Rum heyetlerin Mont Pelerin’de gerçekleştirdikleri iki günlük çalışmanın ardından bugün liderlere ayrıntılı bilgi verecekleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Perşembe günü bir araya geleceklerine ilişkin haberler Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi; “Karar Zamanı – Teknokratların Çalışmalarını Değerlendirme” başlıkları altında verdiği haberinde, Mont Pelerin’den dönen Rum teknik heyete başkanlık eden müzakereci Andreas Mavroyannis’in bilgilendirmek amacıyla bugün Anastasiadis’le görüşeceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Bşkanı Nikos Anastasiadis’in dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kıbrıs için gerçekleştirilecek konferansta siyasi liderliklerin sadece garantiler ve güvenlik konularını ele almaları gerektiğini” söylediğini aktardı.

Anastasiadis, “her türlü siyasi kararın Cenevre Konferansı açıklamasıyla uyumlu olması gerektiğini” ifade ederek, BM’yle ve özellikle de 26 Ocak tarihinde bir araya geleceği Akıncı’yla ve garantör devletlerle, tüm olasılıkların ele alınacağını vurguladı.

Mont Pelerin’de teknokratların temasları sonrasında yeni bir Kıbrıs konferansının yapılması için koşulların oluşup oluşmadığının sorulması üzerine ise Anastasiadis, “buna sonuçlarla orantılı karar verileceğini” söyledi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristoduldis dün yaptığı açıklamada, verilerin değerlendirileceğini ve ardından kararlar alınacağını ifade etti.

Kıbrıs Konferansı’nın siyasi düzeyde devamı için karar alınması hususunda herhangi bir zaman çerçevesinin bulunmadığını da iddia eden Hristodulidis, teknik heyetlerin önerilerinin her iki tarafın siyasi liderliklerinin değerlendirmesine sunulacağını ve ardından siyasi düzeyde konferansa karar verileceğini sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Bir Sonraki Konferans İki Tarafın Masasında – Mont Pelerin’de Teknokratların Aldıkları Sonuçları Değerlendiriyorlar”.

Fileleftheros: “Mont Pelerin İçin Sayım Yapıyorlar – Pelerin’i Değerlendiriyorlar”.

Simerini: “Müzakereler Karanlık Yolda”.

Haravgi: “Bir Sonraki Adımlar İçin Görüşmeler Başlıyor”.

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