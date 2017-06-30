Anastasiadis ayak sürüyor….İngiliz önerisi kilidi açabilir

Kıbrıs Konferansı’nın üçüncü günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımı ile güne başladı.

Konferans dün Rum lider Nikos Anastasiades’in olumsuz ve işi yokuşa süren tutumu nedeniyle önceden belirlenen şekilde iki paralel masa eş zamanı ve koordinasyon içerisinde çalışmaya başlayamadı.

ANASTASİADES GÖLGESİ

Rum Lider Nikos Anastasiades Güvenlik ve Garantiler dışında kalan diğer konuların tartışılacağı ikinci masanın etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını dün gün boyunca ortaya koyduğu olumsuz tavırlarla engelledi. Kıbrıs Konferansı’nın bir karar alma konferansı olduğunu ve bunun için siyasi kararların alınması gerektiğini kabul etmek istemeyen Rum Lider ikinci masada siyasi düzeyde tartışma yapıp kararlar üretmek yerine ikinci masada tartışılması gereken konuların teknik düzeyde komitelerde tartışılmasında ısrarlı oldu. Anastasiades’in bu ısrarı görüşmelere gölge düşürürken Kıbrıs Konferansı’nın dün planlandığı şekilde çalışmasını da engellendi.

İNGİLTERE DEVREYE GİRDİ

Konferans ortaya siyasi cesaret ve liderlik koyamayan Anastasiades’in yapıcı olmaktan çok uzak tavrı nedeni ile planlandığı şekilde çalışamayınca garantör ülkelerden İngiltere devreye girdi. İngiltere Kıbrıs Konferans’ın çözüm odaklı ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi ve iki masa arasında koordinasyonun sağlanabilmesi için masaya iki farklı öneri getirdi. İngiltere’nin paket anlayışı ile müzakere edilmesi şeklinde özetlenecek önerilerinden biri 6 başlığı kapsayan bir paket anlayışı ile bütünlüklü bir al-ver eksersizi yapılmasını öngörürken diğer önerisi değişik başlıklardan seçilecek belli başlı konuları mini paket anlayışı tartışmayı içeriyor.

İNGİLTERE’NİN ÖNERİSİNE ANASTASİADES DIŞINDA TARAFLAR OLUMLU BAKTI

İngiltere tarafından masaya getirilen paket önerilerine Rum Lider Nikos Anastasiades dışında geriye kalan taraflar sıcak baktı. Türk tarafının onay verdiği İngiltere’nin önerisi için Rum Lider değerlendirme yapmak için bugüne kadar zaman istedi.

GUTTERES’TEN LİDERLERE CESARET VE LİDERLİK MESAJI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Konferansa katılmasının ardından yaptığı açıklamasında “Akdenizliler olarak bizler birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Sizler bugüne kadar çok şeyler başardınız.Şimdi siyasi liderlik ve cesaret gösterme zamanı. Çözüm için en iyi zaman da şimdi”dedi.

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