Anastasiadis, AP Milletvekili Reimer Böge’ye madalya verdi

Rum Yönetimi, Maronitlerin KKTC’ye yeniden yerleşimine destek verilmesi için AP bütçesinde ödenek ayrılması önerisi yapan Alman vekil Böge’ye uzun hizmet madalyası verdi…

Rum Yönetimi, Maronitlerin KKTC’ye yeniden yerleşimine destek verilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) bütçesinde ödenek ayrılması önerisinde bulunduğu için Türk tarafının çabalarını desteklemekte suçladıkları Alman AP Milletvekili Reimer Böge’ye uzun hizmet madalyası verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Alman AP Milletvekili Reimer Böge’ye madalyası, Maronit kökenli eşiyle birlikte dün ziyaret ettiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından takdim edildi.

Habere göre, Anastasiadis törende yaptığı konuşmada, “43 yıllık bölünmüşlüğün ardından Kıbrıslı Rumlar, Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinler, yani tüm Kıbrıs halkı arasında köprü kuracak ve güveni sağlayacak daha çok eyleme ihtiyaç olduğunu” belirtti.

Anastasiadis, Böge’nin Rum AP milletvekilleriyle yakın işbirliği gerçekleştirdiğini vurgulayarak, üstün hizmet madalyasını takdim etti.

Reimer Böge ise konuşmasında, “ne yaptıysa içinden gelerek yaptığını, Kıbrıs’ı ikinci vatanı gibi gördüğünü” belirterek, teşekkürlerini iletti.

Kıbrıslı Rum AP milletvekillerinin desteğini aldığını vurgulayan Böge, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, ödeneğin serbest bırakılmasını sağlayarak katkı koymaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

KASULİDİS: “BÖGE’NİN ÖNERİSİ TÜM MAHSURLARI İÇERİYOR”

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Alman AP Milletvekili Böge’nin AP’a sunduğu önerinin “üçüncü Viyana anlaşmasının tüm mahsurlar için uygulanmasından bahsettiğini, Ortodoks ya da Maronit ayrımı yapmadığını” belirtti.

Habere göre, Kasulidis dün konuya ilişkin açıklamasında, Böge’nin Eylül ayı başlarında ofisine gelerek, “mahsurların köylerine yeniden yerleşmelerinin güçlendirilmesine ilişkin bir düzenleme sunmaya hazır olduğunu söylediğini” ifade ederek, “Ortodoks mahsurların da Dipkarpaz’a geri dönme ve yeniden yerleşme hakları olduğunu” öne sürdü.

“On yıldan fazla bir süredir Kormakitis’e (Koruçam) yeniden yerleşme hakları zaten mevcut olan Maronitler için de aynı şeyin geçerli olduğunu” ifade eden Kasulidis, “Şu anki konunun, askeri bölge olan Aya Marina (Gürpınar) ve Asomatos (Özhan) köylerine Maronitlerin yeniden yerleşmeleri konusu olduğunu” vurguladı.

Kasulidis, Böge’nin önerisini tam anlamıyla desteklediğini ve önerinin, Kıbrıslı Türklere yönelik olan ve aslında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi koşullarını güçlendirmeyi hedefleyen ödeneğe ilişkin olduğunu belirterek, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin desteklenmesi ve güçlendirilmesine de değinildiğini ifade etti.

Kasulidis, Böge’nin önerisine ret oyu veren milletvekilleriyle olan anlaşmazlığın “yeniden yerleşme” ifadesine ilişkin olduğunu ve milletvekillerin, bu ifadenin çıkarılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

MAVRİDİS TEPKİ GÖSTERDİ

Gazete, haberin devamında, Rum AP Milletvekili Kostas Mavridis’in, Kasulidis’in bu açıklamasına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Mavridis, “Bir tek Rum AP milletvekilini bile ikna edemeyen Kasulidis’in kendini kurtarmak için sonradan argüman değiştirdiğini” belirtti.

Mavridis, “Her şeyin kendi talimatıyla yapıldığını kabul eden Kasulidis’in sorumluluğu dahilinde olan konu ve neden eleştirildiği hakkında bugün bile bilgi sahibi olmadığı” iddiasında da bulundu.

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