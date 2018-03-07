Anastasiadis: “Ankara’nın tutumu, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için koşullar yaratmıyor”

Rum lider Nikos Anastasiades, “Türkiye’nin ülkemizin deniz bölgelerinde gerçekleştirdiği en son yasadışı eylemleri, provokasyonları ve doğal zenginliklerimizi değerlendirme haklarımızı engellemesi, Kıbrıs müzakereleri için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olmuyor” dedi.

Peru Büyükelçisi Luis Iberico Nunez’in güven mektubunu kabul eden Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, Genel Sekreterin Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kabul edilebilir, uluslararası ve Avrupa hukukuna dayalı, Kıbrıs’ı modern bir çatı altında birleştirecek, üçüncü ülkelere bağımlılığından kurtaracak ve tüm halkına refah ve barış getirecek bir çözüm bulunması yönündeki müzakere parametrelerine sıkıca bağlı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Anastasiades, Türkiye’nin ‘müzakerelerden uzaklaştıran eylemlere’ devam etmekten kaçınması dileğinde bulunarak Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “özellikle güvenlik ve garantiler konularında ve Kıbrıs’ın AB üyeliğiyle uyuşmayan ilgili talep ve niyetlerine açıklık getirmeleri ve uzlaşmaz tutumlarını tekrardan gözden geçirmeleri” çağrısında bulundu.

Anastasiades Güney Kıbrıs’ın hedefinin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki hidrokarbon kaynaklarını mümkün olan en iyi düzeyde ve tüm Kıbrıs halkının yararına olacak şekilde değerlendirmek, Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarı uyarınca gelecekteki hidrokarbon kaynaklarının yönetimi için özerk bir fon oluşturulması ve gelecek nesillerin çıkarlarının koruma altına alınması olduğunu vurguladı.

“Bu noktada, BM Genel Sekretere ve uluslararası topluma, Türkiye’nin eylemlerine ve Türk tarafının öne sürdüğü kabul edilemez pozisyonlarına ve taleplerine son vermesi durumunda, Kıbrıs sorununun iç yönleriyle ilgili yeni bir müzakere sürecine; Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB’nin etkin bir rol alması şartıyla Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans için gerekli hazırlıklar yapılması durumunda hazır olduğumu belirttim” dedi.

Anastasiadis sözlerine devamla, Kıbrıs sorununa BM kararlarına, AB hukukuna, ilke ve değerlerine dayalı, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması yönünde yapılan çabalara verdiği destekten dolayı Peru Hükümetine teşekkürlerini sundu.

Anastasiades’e güven mektubunu sunan Peru Büyükelçisi son seçimlerde elde ettiği başarından dolayı Anastasiadis’i tebrik ederek, Kıbrıs halkının isteklerini önümüzdeki beş yıl temsil etmesi, ekonominin yeniden calandırılmasını devam ettirmesi ve Kıbrıs sorununa adil, ortak kabul edilebilir, yaşayabilir bir çözüm bulunması konusunda bir kez daha kendisine güven gösterdiğini dile getirdi ve “yeni görevinizde size başarılar, Kıbrıs halkına da mutluluklar, Kıbrıs halkının mutluluk ve refahının devam etmesini dileriz” dedi.

Büyükelçi Nunez iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik bağların daha da geliştirilmesi ve ortak alanlarda mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda çaba sarf etmeye devam edeceği güvencesi verdi.