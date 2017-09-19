Kıbrıs Cumhuriyeti” Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “amacımız umudu canlı tutmak ve diyaloğun sağlam temelde devam etmesi için gerekli koşulların yaratılmasıdır” dedi.

Londra üzerinden New York’ta yapılan BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak amacıyla pazar günü adadan ayrılan Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Londra’da Britanya’da ikamet eden Kıbrıslılar tarafından yapılan bir etkinlikte konuşurken yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Anastasiadis, New York’ta BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya devam etme taahhüdünü ve iradesini ifade etmekte kararlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “BM Genel Sekreteri’nin parametreleri orada. Yabancı güçler, Genel Sekreteri’nin güvenlik konusunda bir çözüm olmadan, Kıbrıs sorununa bir çözüm olmayacağı ile ilgili sunduğu ilk şartı ihlal eden güce yönelmeleri gerekir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Rum tarafının Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs konferansı sırasında Kıbrıs sorununa bazı koşullar temelinde bir çözümün bulunması amacıyla yaptığı çabalara rağmen Türkiye’nin kendi uzlaşmaz davranışını sürdüğünü i söyledi.

Cumhurbaşkanı, devamla, Türkiye’nin diğerlerinin yanı sıra, garantör haklarının sona erdirilmesi değil, yeniden gözden geçirilmesini talep ederek, “adada 1800 askerin kalmasını ve bir askeri üs talep etti” dedi.

Cumhurbaşkanı, yeni bir müzakere sürecinin yapılmasına hazır olduğunu, diyalog için salt bir akşam yemeği değil, hazırlık gerekir” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, “Türkiye’nin niyetleri bir akşam yemeğinde çözülecek bir konu değil” dedi.

Kıbrıslı Türkler ile uzlaşma sağlanmasının mümkün olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, Kıbrıslıların kendi kaderleri için kendileri karar vermeleri gerektiğini “garantiler olmadan, çalışabilir normal bir devlette yaşamak istiyoruz” dedi.

Kha