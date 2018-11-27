Anastasiades:Müzakerelerin başlaması üzerinde görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerekmektedir

Nicos Anastasiades, müzakerelerin başlaması üzerinde görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerektiğini belirterek her bir tarafın talep edeceği bir mesele olmadığını söyledi.

‘Foni’ Konseyi etkinliğine katılan Anastasiades’dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Politis’ gazetesine verdiği demeci ve Anastasiades’le Kıbrıs sorunuyla ilgili ne görüştüğünü söylemesini yorumlaması istendi.

Nicos Anastasiades, basın konferansındaki açıklamalarında Çavuşoğlu’yla ne görüştüğünü açık bir şekilde söylediğini, bunun kendisine yönelik eleştirilere açık bir cevap olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu’nun Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için sıraladığı önkoşulları yorumlaması istenen Anastasiades, görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerektiğini belirterek “dolayısıyla her bir tarafın talep edeceği bir mesele değil” yanıtını verdi.

Anastasiades, BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute’nin 4 ve 5 Aralık’ta sırasıyla Atina ve Ankara’ya ziyaretleri, ardından Kıbrıs’a gelmesiyle daha somut şeyiler olacağını belirtti.

Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununu ilgilendiren güvenlik konuları üzerindeki görüşleri için de Anastasiades, “Sayın Çavuşoğlu ve Türkiye’nin güvenlik konuları üzerindeki görüşleri Cenevre, Mont Pelerin’den, daha sonra Crans-Montana’dan beri bilinmektedir ve 6 Temmuz’dan önce Çavuşoğlu, garantilerin kalkacağı rüyasından uyanmamız gerektiğini söylemiştir. Yine kısa süre önce bunu tekrarlamıştır. Bazıları bunu duymak istiyor, bazıları istemiyor” dedi.

Anastasiades, Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun koruyucuların muhafaza edilmesinde ısrar ettiklerini söyledi.