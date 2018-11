Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Anastasiades:Müzakerelerin başlaması üzerinde görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerekmektedir Reviewed by Momizat on Kas 27 . Nicos Anastasiades, müzakerelerin başlaması üzerinde görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerektiğini belirterek her bir tarafın talep edeceği bir mesel Nicos Anastasiades, müzakerelerin başlaması üzerinde görev tanımının tüm taraflarca kabul görmesi gerektiğini belirterek her bir tarafın talep edeceği bir mesel Rating: 0