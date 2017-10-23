Anastasiades’in Moskova ziyaretinde imzalanacak beş anlaşmaya son şekli verildi
Rum lider Nicos Anastasiades’in Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le 24 Ekim’de Moskova yapacağı görüşmeden sonra imzalanacak beş anlaşmaya son şekli verildi.
Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, tamamlanan anlaşmalar şöyle:
– Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında, Kıbrıs tarafından Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Marios Demetriades’in imzalayacağı Deniz Ulaşımıyla ilgili anlaşma,
– Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında, Kıbrıs tarafından yine Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Marios Demetriades’in imzalayacağı Uluslararası Yol Ulaşımıyla ilgili anlaşma,
– Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında, Kıbrıs tarafından yine Bayındırlık, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Marios Demetriades’in imzalayacağı Bayındırlık ve Enformasyon Teknoloji’siyle ilgili anlaşma,
– Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’yla Rusya Federasyonu Başsavcılık Ofisi arasında, Kıbrıs tarafından Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides’in imzalayacağı mutabakat zaptı,
– Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında, Kıbrıs tarafından Maliye Bakanı Harris Georgiades’in imzalayacağı Ekonomilerin Modernleştirilme Sahasında İşbirliğini öngören Ortak Deklarasyon.