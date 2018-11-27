Anastasiades:Hükümet araştırma ve yenilik alanında bir dizi karar aldı

Nikos Anastasiades, Kıbrıs hükümetinin yenilik ve araştırma ekosistemini geliştirmek amacıyla bir dizi eylem ve karar aldığını söyledi.

Pazartesi akşamı Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) ile Araştırma Teşvik Vakfı tarafından ortak olarak düzenlenen “2018 Araştırma ve Yenilik Ödülleri” töreninde bir konuşma yapan Nikos Anastasiades, Kıbrıs’ın zamanla çağdaş toplumun taleplerini karşılaşması ve sürekli olarak rekabetçi ve değişen uluslararası ortamda esnek ve uyarlanabilir bir ekonomi yaratmaya yol açan ekonominin yeni üretken sektörlerini geliştirme konusunda geride kaldığını vurguladı.

Bu çerçevede, Kıbrıs hükümetinin kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olan yenilik ve araştırma alanlarını teşvik etmeye önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Anastasiades, önemli oyuncular arasında “ara bağlantı ve etkileşim sağlanarak” özel ve hükümet sektörleri arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu dikkate alarak Kıbrıs hükümetinin reform eylemlerini içeren kapsamlı bir çerçeveyi onayladığını belirtti.

Kıbrıs hükümeti tarafından teşvik edilen önlemlere değinen Cumhurbaşkanı Anastasiades, hükümet araştırma ve yenilik alanında yeni bir yasa çerçevesi onayladığını; yenilik alanında yeni kümeler geliştirmeyi desteklemek için yeni bir çerçeve hazırlandığını ve girişim sermayesi (Venture Capital) ve kitle fonlaması (Crowd-Funding) gibi yeni alternatif finansman araçlarının teşvik edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Ulusal Araştırma ve Yenilik Konseyinin yeni kurulmasına ifade ederek hükümet ayrıca, Araştırma, Yenilik ve Dijital Hükümet Müsteşarlığı kurulması konusunda bir yasa tasarısı hazırladığını belirtti.

Kha